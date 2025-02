Hyundai ha realizzato una interessante soluzione di noleggio a lungo termine, Hyundai Renting, per permettere agli italiani di salire a bordo e mettersi al volante del nuovo city-SUV INSTER.

Questa soluzione tratta il modello INSTER con batteria long-range da 49 kWh e allestimento Tech con un canone mensile di soli € 364 (IVA inclusa). Questa soluzione prevede un anticipo di € 5.000 ed è tarato su una durata di 48 mesi, con una percorrenza fino a 40.000 km complessivi e gode del primo canone gratuito.

Il modello di allestimento Tech di INSTER prevede una dotazione estremamente completa che include: climatizzatore automatico, strumentazione con schermo TFT LCD da 10,25’’, sistema di navigazione con display touchscreen da 10,25” con Apple CarPlay e Android Aut, Bluetooth con riconoscimento vocale, Sistema di controllo remoto Bluelink e telecamera posteriore.

In alternativa alla proposta di noleggio è possibile è possibile scegliere il finanziamento Hyundai Plus ad un prezzo di € 149 al mese per 35 mesi (TAN 4,95% TAEG 6,42%) a fronte di un anticipo di € 8.070. L’offerta include il cavo di ricarica trifase e, a scelta, un voucher Charge myHyundai per ricariche pubbliche equivalenti a circa 5.000 km o la Hyundai easyWallbox.