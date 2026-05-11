La nuova Hyundai Ioniq 5 conquista il titolo di miglior esperienza elettrica ai CarGurus Confidence Awards 2026, un riconoscimento che punta a premiare i modelli più in linea con le esigenze reali degli automobilisti. Non si tratta quindi di numeri assoluti o prestazioni isolate, ma di un equilibrio complessivo tra tecnologia, praticità e utilizzo quotidiano.

Secondo la valutazione della piattaforma americana, il la Hyundai Ioniq 5 riesce a rendere l’accesso alla mobilità elettrica più immediato e meno complicato, grazie a soluzioni concrete che incidono davvero sull’esperienza d’uso. Tra queste, spiccano la ricarica ultrarapida e una gestione dell’energia prevedibile, elementi che riducono le incertezze tipiche dell’elettrico.

Il SUV coreano offre infatti un’autonomia che può arrivare fino a circa 318 miglia nel ciclo EPA, con la possibilità di recuperare gran parte della carica in meno di venti minuti sfruttando colonnine ad alta potenza. Un dato che, al di là delle cifre, si traduce in una maggiore libertà negli spostamenti e in una pianificazione più semplice dei viaggi.

Esperienza Hyundai Ioniq 5 tra autonomia e ricarica reale

Un altro aspetto centrale è l’abitacolo, progettato su una piattaforma dedicata ai veicoli elettrici che consente un pianale completamente piatto. Il risultato è uno spazio interno più sfruttabile e modulabile, pensato per adattarsi a diverse esigenze, dal commuting quotidiano ai viaggi più lunghi.

Non mancano sistemi di assistenza alla guida evoluti e un’interfaccia intuitiva, elementi che contribuiscono a rendere l’auto più accessibile anche a chi si avvicina per la prima volta all’elettrico. Il design, con richiami rétro reinterpretati in chiave moderna, completa un progetto coerente.

Il premio assegnato da CarGurus sottolinea proprio questo approccio: non la ricerca del primato fine a sé stesso, ma la capacità di offrire un prodotto equilibrato, capace di inserirsi senza attriti nella vita di tutti i giorni.