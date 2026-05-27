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Hyundai IONIQ 9, il SUV elettrico che convince design e sicurezza

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Hyundai IONIQ 9, il SUV elettrico che convince design e sicurezza
27 maggio 2026 | 13.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Fin dal debutto internazionale, Hyundai IONIQ 9 ha raccolto una lunga serie di riconoscimenti che ne confermano il ruolo tra i SUV elettrici più innovativi del momento. L’ammiraglia della gamma IONIQ si è distinta nei principali premi dedicati a design, sicurezza e tecnologia, consolidando l’immagine premium del marchio coreano nel panorama globale della mobilità elettrica.

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Progettata per ridefinire il concetto di SUV elettrico di grandi dimensioni, IONIQ 9 punta su comfort, spazio e tecnologia avanzata. Hyundai ha sviluppato un abitacolo concepito come una vera lounge contemporanea, caratterizzata da materiali raffinati, grande silenziosità di marcia e soluzioni pensate per migliorare il benessere a bordo.

Tra i riconoscimenti più importanti spiccano i risultati ottenuti sul fronte della sicurezza. Euro NCAP ha assegnato a IONIQ 9 il massimo punteggio di cinque stelle, premiando in particolare la protezione dei bambini, la sicurezza degli occupanti adulti e l’efficacia dei sistemi di assistenza alla guida Hyundai SmartSense.

Hyundai IONIQ 9 tra premi di design e tecnologia

Sul fronte stilistico, Hyundai IONIQ 9 ha ottenuto riconoscimenti internazionali come iF Design Award 2025, Red Dot Awards 2025 e IDEA 2025. La giuria ha premiato il design “Aerosthetic”, caratterizzato da linee pulite, elevata efficienza aerodinamica e un profilo posteriore “boat-tail” che contribuisce a rendere il SUV immediatamente riconoscibile.

Gli interni puntano invece su spaziosità e comfort premium, con un ambiente luminoso e rilassante progettato per accogliere fino a sette passeggeri. La piattaforma E-GMP consente inoltre di combinare abitabilità e tecnologia avanzata, rafforzando il posizionamento di IONIQ 9 nel segmento dei SUV elettrici di fascia alta.

Il modello ha inoltre conquistato il titolo di “World’s Best Large SUV” ai Women’s Worldwide Car of the Year Awards 2026, oltre a ulteriori premi assegnati da TopGear.com, Carwow e German Car of the Year. Riconoscimenti che evidenziano la strategia Hyundai orientata a una mobilità sempre più sostenibile, connessa e centrata sulle esigenze delle persone.

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hyundai hyundai ioniq 9 ioniq 9
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