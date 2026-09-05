L'infotainment delle Hyundai diventa sempre più simile a una piattaforma digitale. Il costruttore introduce infatti il nuovo Entertainment Package, un servizio che permette di accedere direttamente dall'auto a streaming video, giochi, notizie, contenuti per bambini e karaoke. La novità è già disponibile in Italia attraverso il Bluelink Store.

Il pacchetto viene proposto in due configurazioni. Quella standard concentra l'offerta sui servizi di intrattenimento, mentre Entertainment Package + Wi-Fi Hotspot aggiunge una connessione Internet utilizzabile dagli occupanti anche attraverso i propri dispositivi compatibili.

Tra le piattaforme disponibili figurano Netflix, Disney+, YouTube, LG Channels e Stingray Karaoke, oltre a una selezione di giochi. La variante con hotspot comprende anche 40 GB di traffico dati.

Hyundai Entertainment Package: modelli compatibili e prezzi

Al momento il servizio può essere installato sulle Hyundai dotate del sistema ccNC, Connected Car Navigation Cockpit, e precisamente su IONIQ 6 N Line, IONIQ 6 N e IONIQ 9. L'acquisto avviene tramite il Bluelink Store scegliendo tra abbonamento annuale e triennale.

L'Entertainment Package standard viene proposto con un mese di prova gratuito. Terminato questo periodo, il prezzo è di 89 euro per un anno oppure 249 euro per tre anni.

Per la versione con Wi-Fi Hotspot, invece, il primo mese costa 6,99 euro. Successivamente l'abbonamento richiede 109 euro per dodici mesi oppure 299 euro per tre anni.