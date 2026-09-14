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Il debutto italiano dei nuovi SUV Fiat Grizzly e Grizzly Fastback

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Il debutto italiano dei nuovi SUV Fiat Grizzly e Grizzly Fastback
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14 settembre 2026 | 19.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Salone Auto Torino 2026 ha segnato il debutto davanti al pubblico italiano di Fiat Grizzly e Grizzly Fastback, due nuove interpretazioni dello stesso progetto con cui il marchio torna nel segmento dei SUV destinati alle famiglie. I modelli sono stati esposti in Piazza Castello dall'11 al 13 settembre, in attesa del lancio commerciale previsto nei primi mesi del 2027.

La strategia punta su due carrozzerie differenti senza modificare la filosofia di fondo. Fiat Grizzly privilegia un'impostazione più robusta e funzionale, mentre Grizzly Fastback sceglie una silhouette maggiormente dinamica. Il primo misura 4,4 metri di lunghezza; il secondo arriva a 4,5 metri e mette a disposizione un bagagliaio con capacità superiore a 600 litri.

Fiat Grizzly: benzina, mild hybrid ed elettrica

La gamma offrirà un ventaglio di alimentazioni particolarmente ampio. Saranno disponibili versioni benzina, mild hybrid e completamente elettriche, con potenze fino a 145 CV e la possibilità, a seconda della motorizzazione, di scegliere tra cambio manuale e automatico.

Fiat punta soprattutto su spazio e versatilità, cercando di costruire un SUV capace di adattarsi alla quotidianità familiare. La gamma comprenderà sette colori e, particolare interessante nella strategia commerciale, le carrozzerie SUV e Fastback saranno proposte allo stesso prezzo: la scelta tra le due silhouette non comporterà quindi differenze economiche.

Attorno al modello è nata anche la Community dei Grizzlies, collegata allo Spazio Grizzly presente sulla piattaforma digitale Fiat, attraverso cui vengono distribuiti aggiornamenti e contenuti dedicati.

Dopo l'anteprima torinese, l'attenzione si sposta ora verso l'arrivo sul mercato: Fiat Grizzly e Grizzly Fastback saranno lanciate commercialmente nei primi mesi del 2027.

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fiat fiat grizzly fiat grizzly fastback
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