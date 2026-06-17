Il Giro Automobilistico d’Italia 2026 arriva in Sardegna dal 1° al 4 ottobre

Il Giro Automobilistico d’Italia torna dal 1° al 4 ottobre 2026 con un’edizione interamente dedicata alla Sardegna. Dopo l’edizione zero del 2025, il GADI entra nella sua prima fase ufficiale e si propone come un format itinerante capace di unire passione automobilistica, turismo di alta gamma, valorizzazione del territorio ed esperienze esclusive.

Organizzato da SG Company Società Benefit S.p.A., GoodGuys, Equipe Grand Prix e BiAuto Supercar, il Giro Automobilistico d’Italia non sarà un semplice raduno, ma un’esperienza di viaggio costruita attorno al piacere della guida, alle auto iconiche e alla scoperta dei territori italiani. Le vetture protagoniste saranno soprattutto supercar, youngtimer e instant classic, chiamate a diventare parte di un vero e proprio museo dinamico sulle strade più suggestive del Paese.

La Sardegna, e in particolare la Gallura, farà da scenario naturale all’edizione 2026

Il programma prenderà il via con la traversata da Genova a Porto Torres e proseguirà lungo un itinerario che toccherà alcune tra le località più rappresentative dell’isola, tra cui Alghero, Bosa, San Pantaleo, Arzachena, Porto Rotondo, Capo d’Orso, Santa Teresa di Gallura e Porto Cervo. Un percorso che alternerà strade costiere, borghi, mare, paesaggi dell’entroterra e momenti conviviali, con l’obiettivo di esaltare il rapporto tra automobile, territorio e cultura del viaggio.

Tra gli appuntamenti previsti figura anche una mattinata al kartodromo “Pista dei Campioni” di Arzachena, pensata per aggiungere al programma una componente più tecnica e dinamica. Le vetture partecipanti affronteranno inoltre la salita di Scala Piccada, tracciato di circa 6,3 chilometri caratterizzato da curve, tornanti e panorami su Capo Caccia.

L’edizione sarda rappresenta anche l’avvio di un progetto destinato a crescere nel tempo. Il Giro Automobilistico d’Italia prevede infatti almeno due appuntamenti all’anno: uno nel periodo primavera-estate e uno nella seconda parte dell’anno, tra autunno e inverno. Una scelta che punta a trasformare il GADI da singolo evento a piattaforma nazionale stabile, capace di raccontare territori diversi attraverso il linguaggio della guida, delle auto d’eccezione e delle esperienze su misura.

È già stata definita anche la prima edizione del 2027, in programma dal 4 al 6 giugno, con un itinerario tra Milano, Bormio e Merano, passando dall’Engadina e dal Passo dello Stelvio.

Tra i partner ufficiali del progetto figura anche Quelli di Piazza Affari, che ha aderito a una visione centrata sull’eccellenza italiana, sulla cultura del viaggio e sulla passione automobilistica.

«Il Giro Automobilistico d’Italia nasce con l’idea di riportare il viaggio al centro dell’esperienza automobilistica: non una semplice percorrenza, ma un modo per vivere luoghi, paesaggi, relazioni e passioni», dichiara Davide Verdesca, CEO & Chairman di SG Company Società Benefit S.p.A. «Per una realtà come SG Company, sviluppare un format proprietario di questo tipo significa costruire valore nel tempo, dando vita a una piattaforma esperienziale replicabile. La Sardegna rappresenta uno scenario ideale per inaugurare questa nuova fase del progetto, perché unisce strade straordinarie, identità territoriale e una forte capacità di accoglienza. L’obiettivo è rendere il GADI un appuntamento continuativo, con almeno due eventi all’anno, in grado di raccontare ogni volta territori diversi attraverso il linguaggio della guida e delle auto d’eccezione».

Il sito ufficiale dell’iniziativa è www.giroautomobilisticoditalia.it.