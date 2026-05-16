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INEOS Grenadier cresce ancora: record globale di vendite nel 2026

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INEOS Grenadier cresce ancora: record globale di vendite nel 2026
16 maggio 2026 | 11.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

INEOS Automotive apre il 2026 con il miglior trimestre della propria storia commerciale. Le vendite globali delle linee Grenadier Station Wagon e Quartermaster hanno infatti raggiunto un nuovo record, trainate sia dal mercato retail sia dall’aumento delle forniture dedicate alle flotte professionali.

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Nel primo trimestre dell’anno gli ordini sono cresciuti del 20% rispetto allo stesso periodo del 2025, confermando il crescente interesse verso il fuoristrada britannico. A tre anni dall’avvio della produzione e con oltre 35.000 veicoli consegnati nel mondo, il Grenadier continua a rafforzare la propria presenza in numerosi settori professionali, dalla sicurezza ai servizi di emergenza, passando per utility e noleggio.

Per Lynn Calder, CEO di INEOS Automotive, la crescita è il risultato di una strategia flessibile e resiliente sviluppata in un contesto internazionale particolarmente complesso per il settore automotive. Negli ultimi mesi le commesse fleet sono arrivate da realtà molto differenti tra loro, inclusi vigili del fuoco, servizi di soccorso europei, aziende di noleggio e organizzazioni operative attive in contesti difficili.

Cresce anche il mercato italiano con ATFLOW

Anche l’Italia segue il trend internazionale. Dopo il passaggio della distribuzione esclusiva ad ATFLOW, società di Autotorino, il primo quadrimestre 2026 ha registrato il miglior risultato dall’inizio dell’importazione nazionale. La domanda coinvolge sia i clienti privati sia il comparto professionale, dove il Quartermaster con omologazione N1 sta attirando particolare attenzione.

Uno degli elementi distintivi dell’offerta INEOS resta il corso professionale di guida off-road incluso con ogni acquisto. Un’iniziativa prorogata fino alla fine di giugno e pensata non solo come esperienza per gli appassionati, ma anche come strumento di formazione operativa per le flotte aziendali.

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