La Chevrolet Corvette E-Ray e-AWD debutta ufficialmente sul mercato italiano. Importata dal Gruppo Cavauto, distributore ufficiale del marchio americano, rappresenta l’evoluzione più avanzata dell’iconica sportiva a stelle e strisce. Con l’ottava generazione, la Corvette cambia pelle puntando sull’elettrificazione e introducendo per la prima volta una trazione integrale ibrida.

Progettata per esaltare le emozioni di guida, la Chevrolet Corvette E-Ray e-AWD conserva il cuore pulsante della tradizione del Marchio: il V8 aspirato in posizione centrale posteriore. Ma lo affianca a un’unità elettrica per offrire prestazioni ancora più esaltanti e un comportamento dinamico senza precedenti.

Chevrolet Corvette E-Ray e-AWD: oltre 640 CV e 300 km/h

La Corvette E-Ray è in grado di superare i 300 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi, grazie a una potenza combinata di oltre 640 cavalli. Il motore termico è il V8 LT2 da 6,2 litri, capace di erogare 482 CV e 637 Nm di coppia a 5.150 giri/minuto. A questo si aggiunge un motore elettrico anteriore da 161 CV e 195 Nm, in grado di raggiungere i 15.000 giri/min. e funzionare fino a 240 km/h.

Il sistema ibrido sfrutta una batteria agli ioni di litio da 1,9 kWh, coperta da una garanzia di 8 anni o 150.000 km.

Coupé o Cabriolet: prestazioni e stile personalizzabili

La Corvette E-Ray e-AWD è disponibile nelle versioni Coupé e Cabriolet, entrambe proposte con l’allestimento top di gamma 3LZ.

La versione Coupé è dotata di tetto rigido amovibile, mentre la Convertible presenta un hardtop elettrico retraibile che si chiude in appena 16 secondi, anche in movimento fino a 50 km/h.

Ampie le possibilità di personalizzazione, per una sportiva capace di coniugare prestazioni da pista e utilizzo quotidiano, senza rinunciare all’esclusività tipica del Marchio.