Lancia, al via campagna sensibilizzazione contro violenze e stalking

Nella settimana in cui si celebra la giornata internazionale della donna, Lancia presenta una nuova iniziativa di sensibilizzazione per far conoscere a un pubblico sempre più ampio il numero anti violenza 1522 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, completamente dedicato alle vittime di violenza e stalking. Il 1522 è attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, gratuito e garantisce pieno anonimato, offrendo supporto e assistenza a chiunque ne abbia bisogno, attraverso operatrici specializzate pronte ad ascoltare e aiutare. Il servizio è accessibile tramite chiamata telefonica o chat sul sito ufficiale, fornendo informazioni sui centri anti violenza e orientando le vittime verso percorsi di tutela e protezione.

La campagna - sviluppata in collaborazione con l’agenzia creativa 777 - si caratterizza per il claim 'Insieme per proteggere' e ha visto l'adesione di Cristiana Capotondi, attrice da sempre impegnata in iniziative sociali a favore delle donne e già protagonista della campagna “Punch” realizzata dal marchio Lancia nel 2022. Il nuovo video digital, diretto dal regista Ago Panini, si apre con una sequenza che mostra gli interni della Nuova Lancia Ypsilon ma viene interrotta dall’esplosione - in slow motion - di un airbag rosa. Oltre che nella pianificazione digitale, l’immagine dell’airbag rosa campeggerà anche nelle grandi piazze italiane, quale affissione 3D .

Lancia e Differenza Donna collaboreranno anche nei prossimi mesi, proponendo una serie di appuntamenti di formazione su questo tema, sia in azienda sia presso gli showroom Case Lancia.