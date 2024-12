I designer della Land Rover con la Defender 90 25 MY hanno creato una vettura molto funzionale anche in ambito urbano. La variate corta a tre porte, senza ruota di scorta sul posteriore, offre una maneggevolezza unica nel suo genere nonostante sia inserita nel segmento dei fuoristrada. Tra gli altri vantaggi di non avere la ruota posteriore constatiamo soprattutto un forte alleggerimento del peso del portellone posteriore quindi più facile ad aprire soprattutto se sei parcheggiato in salita/discesa e una maggiore durante la guida.

Nonostante la versione short la Defender 90 25 MY dispone di un ampio spazio per cinque passeggeri mentre l’allestimento rimane sempre elegante con richiami ovviamente british. Grazie alla forma squadrata, il bagagliaio soprattutto risulta un po' sacrificato ma con l’abbattimento dei sedili posteriori il problema si risolve senza problemi.

Massima qualità dei materiali e alta tecnologia per la Defender 25 MY

Una volta seduti a bordo predomina la parte tecnologica con il debutto del nuovo Signature Interior Pack che prevede una serie di aggiornamenti dedicati agli interni, ai sedili e alle finiture. Tra questi si notano i sedili con controllo elettrico con il riscaldamento e il raffrescamento degli stessi. Il Signature Interior Pack infine aggiunge anche un rivestimento tattile in tessuto scamosciato Light Cloud o Ebony.

Esternamente troviamo una vettura dotata di una nuova pellicola protettiva satinata e dalle dimensioni molto contenute che fanno della Land Rover Defender 90 25 MY ( senza ruota posteriore di scorta) la più corta di sempre con soli 4,32 metri.

Quattro le motorizzazioni, le prime tre tutte diesel con tecnologia ibrida mild hybrid: D200 da 200 CV, D250 da 249 CV, D300 da 300 CV e il top della gamma P525 che monta un 5 litri V8 da ben 525 CV.

Le prestazioni variano dai 175 ai 240 Km/h come velocità massima con accelerazioni tra i 9,8 e i 5,2 secondi per arrivare ai 100 Km/h. Tutte le motorizzazioni sono EU6e, il peso invece trainabile dalla Defender resta ai vertici della categoria con ben 3.500 Kg di peso.