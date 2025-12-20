Le minicar si affermano sempre più come soluzione di mobilità urbana nel panorama italiano. A certificarlo è una ricerca di mercato condotta da Ipsos Doxa nel novembre 2025 per conto di Aixam Mega Italia, leader europeo nella produzione di minicar.
L’indagine, basata su 1.088 interviste face-to-face a un campione rappresentativo della popolazione italiana dai 15 anni in su, evidenzia come questa categoria di veicoli sia ormai parte integrante del paesaggio urbano: l’86% degli intervistati dichiara di aver sentito parlare delle minicar, segnale di un’elevata familiarità trasversale alle fasce d’età.
I vantaggi maggiormente riconosciuti dai giovani sono legati all’utilizzo quotidiano in città grazie a: