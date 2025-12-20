circle x black
Le minicar sono sempre più presenti nelle città italiane

Le minicar sono sempre più presenti nelle città italiane
20 dicembre 2025 | 07.23
Redazione Adnkronos
Le minicar si affermano sempre più come soluzione di mobilità urbana nel panorama italiano. A certificarlo è una ricerca di mercato condotta da Ipsos Doxa nel novembre 2025 per conto di Aixam Mega Italia, leader europeo nella produzione di minicar.

L’indagine, basata su 1.088 interviste face-to-face a un campione rappresentativo della popolazione italiana dai 15 anni in su, evidenzia come questa categoria di veicoli sia ormai parte integrante del paesaggio urbano: l’86% degli intervistati dichiara di aver sentito parlare delle minicar, segnale di un’elevata familiarità trasversale alle fasce d’età.

I vantaggi maggiormente riconosciuti dai giovani sono legati all’utilizzo quotidiano in città grazie a:

  • facilità di parcheggio (54%),
  • praticità nel traffico urbano (51%),
  • possibilità di guida a partire dai 14 anni (38%), aspetto particolarmente apprezzato dai più giovani.
