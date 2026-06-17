circle x black
Cerca nel sito
 

Lepas L8 arriva in Italia

sponsor

Lepas L8 arriva in Italia
17 giugno 2026 | 13.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lepas L8 debutta sul mercato italiano con prezzi a partire da 41.700 euro. Il SUV ibrido plug-in del Gruppo Chery, primo modello del marchio Lepas commercializzato in Italia, sarà ordinabile presso la rete delle concessionarie a partire da luglio 2026.

CTA

La gamma italiana si articola in due allestimenti: Essence e Elegance.

Lepas L8 è equipaggiato con un sistema Super Hybrid plug-in che abbina un motore benzina 1.5 TGDi a ciclo Miller a due unità elettriche. La batteria ha una capacità di 18,4 kWh, mentre la trazione è anteriore. La potenza complessiva è di 279 CV, pari a 205 kW, con 365 Nm di coppia. Le prestazioni dichiarate indicano un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi e una velocità massima di 180 km/h.

Il SUV ibrido plug-in del Gruppo Chery debutta sul mercato italiano

L’allestimento Essence include cerchi da 19 pollici, fari full LED, display centrale da 13,2 pollici, quadro strumenti digitale da 10,2 pollici, climatizzatore automatico bizona, Apple CarPlay e Android Auto wireless, telecamera a 540 gradi e 8 airbag.

La versione Elegance aggiunge cerchi da 20 pollici, sedili in ecopelle riscaldati, ventilati e con funzione massaggio, tetto panoramico apribile, impianto audio Sony a 8 altoparlanti, assistenza al parcheggio autonomo e da remoto e 10 airbag.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Lepas L8 Gruppo Chery
Vedi anche
Sal Da Vinci: "Serata Eurovision a Sanremo? Bello rinnovare le cose. Mio 'one man show' in Rai? Chi lo sa"
News to go
Bonus casa per genitori separati, manca il decreto attuativo
Da Sal Da Vinci a Gazzoli, le voci italiane di Toy Story 5: "Ecco come i giocattoli ci hanno salvato" - Video
News to go
Sette comuni su 10 in Italia con meno di 5mila abitanti: i dati Istat
Manuel Agnelli: "Mi sono infortunato, gli Afterhours non saranno a Firenze sabato" - Video
News to go
Caritas: "Mai assistite così tante famiglie"
News to go
Meteo, in arrivo fase di caldo intenso: le previsioni
G7, Macron accoglie Meloni a Evian: il saluto social sulle note di 'Felicità' - Video
Achille Lauro omaggia vittime di Crans-Montana a San Siro - Video
"Senza Maschera. L'ascesa social di Giorgia Meloni", presentazione del libro di Tommaso Longobardi - Video
Donzelli (Fdi): "Vannacci? Chi vota contro Meloni non è un alleato" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza