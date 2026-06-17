Lepas L8 debutta sul mercato italiano con prezzi a partire da 41.700 euro. Il SUV ibrido plug-in del Gruppo Chery, primo modello del marchio Lepas commercializzato in Italia, sarà ordinabile presso la rete delle concessionarie a partire da luglio 2026.

La gamma italiana si articola in due allestimenti: Essence e Elegance.

Lepas L8 è equipaggiato con un sistema Super Hybrid plug-in che abbina un motore benzina 1.5 TGDi a ciclo Miller a due unità elettriche. La batteria ha una capacità di 18,4 kWh, mentre la trazione è anteriore. La potenza complessiva è di 279 CV, pari a 205 kW, con 365 Nm di coppia. Le prestazioni dichiarate indicano un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi e una velocità massima di 180 km/h.

Il SUV ibrido plug-in del Gruppo Chery debutta sul mercato italiano

L’allestimento Essence include cerchi da 19 pollici, fari full LED, display centrale da 13,2 pollici, quadro strumenti digitale da 10,2 pollici, climatizzatore automatico bizona, Apple CarPlay e Android Auto wireless, telecamera a 540 gradi e 8 airbag.

La versione Elegance aggiunge cerchi da 20 pollici, sedili in ecopelle riscaldati, ventilati e con funzione massaggio, tetto panoramico apribile, impianto audio Sony a 8 altoparlanti, assistenza al parcheggio autonomo e da remoto e 10 airbag.