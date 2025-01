Lynk & Co 900 è un SUV ibrido plug-in dotato di tecnologia avanzatissima.

Commercializzato inizialmente solo sul mercato cinese a partire da marzo, il nuovo Lynk & Co 900 sarà disponibile in tre varianti, tutte con alimentazione ibrida plug-in.

Esteticamente si distingue per un design pulito, che richiama fortemente altri modelli europei, in primis la Range Rover. Il frontale del SUV PHEV, prodotto dalla Geely, è dominato da gruppi ottici full LED, con i fari principali posizionati più in basso. Sul retro spicca una classica striscia luminosa orizzontale che si estende lungo l’intera larghezza del veicolo, contribuendo a conferire al modello una certa originalità stilistica.

Notevole è il design del terzo finestrino posteriore, che garantisce ampia luminosità interna, accentuata dalla presenza di un grande tetto panoramico che copre le tre file di sedili.

Lynk & Co 900: interni, dotazione e tecnologia

L’abitacolo della 900 presenta un insieme di innovazioni e tecnologie che lo rendono un SUV di lusso. Colpisce a prima vista l’ampio schermo centrale del sistema di infotainment, da 30 pollici, con una risoluzione fino a 6K. In confronto, lo schermo della strumentazione, da 12,6 pollici, appare più contenuto.

Inoltre, a seconda dell’allestimento, è disponibile un head-up display che proietta sul parabrezza informazioni principali come la velocità di crociera, i sistemi ADAS attivati e le indicazioni del sistema di navigazione.

Sul tunnel centrale si trova un ampio vano per la ricarica wireless di due smartphone. Per i passeggeri posteriori è invece disponibile un frigobar, integrato nel bracciolo centrale.

Lynk & Co 900 è costruita sulla piattaforma SPA Evo di Geely.

Con una lunghezza di 5,2 metri e una larghezza di 1,99 metri, il SUV cinese può accogliere fino a sei passeggeri.

Motori e prestazioni

Sul mercato cinese, il SUV sarà disponibile con tre motorizzazioni. La versione d’accesso è equipaggiata con un motore turbo da 1.5 litri abbinato a un sistema ibrido plug-in, per una potenza complessiva di 530 kW. Le versioni più avanzate offrono fino a 845 cavalli, grazie alla combinazione di un’unità elettrica anteriore da 123 kW e una posteriore da 160 kW.

Nonostante le dimensioni imponenti, nella sua versione più potente, la Lynk & Co 900 può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4 secondi.