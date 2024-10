McLaren W1 è la conferma di uno dei principi fondamentali che stanno alla base di ogni supercar del Marchio inglese.

Una potenza massima che supera l’immaginazione, una tecnologia all’avanguardia e un telaio in materiale composito, questo il cocktail realizzato per dar vita alla nuova McLaren W1.

La W1 nasce sul nuovo telaio monoscocca "Aerocell". I sedili anteriori sono fissi, è possibile regolare unicamente la pedaliera e il volante.

L’apertura ad ali di gabbiano delle portiere “Anhedral Doors” contribuisce a rendere ancora più esclusiva un’auto che nasce per stupire.

McLaren W1, motore e prestazioni

Cuore della W1 è un propulsore ibrido ad alte prestazioni.

Si avvale di un motore a combustione MHP-8 V8, abbinato ad un nuovo Modulo E.

L’unità elettrica a flusso radiale integra la trasmissione automatica a 8 velocità. La retromarcia è elettrica (E-reverse).

Il modulo elettrico, alimentato da una batteria da 1,384 kWh posizionata nella monoscocca in fibra di carbonio, è stato posizionato il più in basso possibile.

Potenza e coppia sono inviate alle sole ruote posteriori, tramite un differenziale E.

I 928 CV del V8 e i 347 CV dell'E-module sviluppano una potenza complessiva di 1275 CV.

La McLaren W1 è in grado di raggiungere i 350 km/h con una accelerazione 0-100 km/h in soli 2,7 secondi, 0-200 km/h in 5,8 secondi e 0-300 km/h in meno di 12,7 secondi.

La W1 sarà prodotta in 399 esemplari, tutti già prenotati. Il prezzo parte da 1,9 milioni di euro, personalizzazioni escluse.