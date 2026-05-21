circle x black
Cerca nel sito
 

Mercedes-AMG GT Coupé4 elettrica con oltre 1.100 CV

sponsor

Mercedes-AMG GT Coupé4 elettrica con oltre 1.100 CV
21 maggio 2026 | 12.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Mercedes-AMG apre una nuova era delle sportive ad alte prestazioni presentando la nuova Mercedes-AMG GT Coupé4, una supercar elettrica che promette di ridefinire il concetto stesso di performance. Basata sulla nuova architettura AMG.EA, la vettura introduce un innovativo sistema di propulsione con tre motori a flusso assiale capaci di sviluppare fino a 860 kW, pari a 1.169 CV di potenza massima.

CTA

Il progetto nasce con un obiettivo preciso: superare i limiti tradizionali della mobilità elettrica ad alte prestazioni, offrendo non solo accelerazioni estreme ma anche continuità di erogazione e prestazioni elevate sulle lunghe percorrenze. Un risultato ottenuto grazie all’esperienza maturata da AMG nel motorsport e al trasferimento diretto di tecnologie derivate dalla Formula 1.

Mercedes-AMG GT Coupé4, tecnologia e autonomia da record

La nuova Mercedes-AMG GT Coupé4 utilizza un’architettura elettrica a 800 Volt abbinata a batterie con celle cilindriche raffreddate direttamente, una soluzione sviluppata per garantire elevate prestazioni anche sotto forte stress. Il sistema consente ricariche ultrarapide fino a 600 kW, permettendo di recuperare oltre 460 km di autonomia WLTP in appena 10 minuti.

Al centro della scena ci sono i tre motori elettrici a flusso assiale, una tecnologia adottata per la prima volta su una vettura elettrica di serie Mercedes-AMG. Questa configurazione consente una risposta immediata, una densità di potenza elevatissima e soprattutto una capacità di mantenere alte prestazioni in modo costante.

Mercedes-AMG sottolinea come la nuova GT Coupé4 sia stata sviluppata per offrire un’esperienza di guida autenticamente emozionale. Per questo motivo la vettura integra un sound V8 dedicato, capace di aumentare il coinvolgimento sensoriale al volante, insieme a una dinamica altamente personalizzabile.

Sul fronte tecnico debutta anche il sistema AMG ACTIVE RIDE CONTROL con stabilizzazione semiattiva del rollio, pensato per garantire sia comportamento sportivo sia comfort sulle lunghe distanze.

A migliorare stabilità e precisione interviene inoltre l’aerodinamica attiva AEROKINETICS, che ottimizza automaticamente i flussi aerodinamici in funzione delle condizioni di guida.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
mercedes mercedes amg amg gt coupe4
Vedi anche
Voto anticipato, il no di Urso: "Abbiamo ancora quasi 18 mesi di governo" - Video
Modena, la sorella di El Koudri in lacrime: “Io e la mia famiglia ci scusiamo con i feriti” - Audio
News to go
Terremoto Campi Flegrei oggi, la scossa tra le più forti degli ultimi 40 anni
Cannes 2026, giorno 10: riflettori su Penelope Cruz e Tilda Swinton - Video
News to go
Maldive, ritrovati anche gli altri due corpi degli italiani morti
Cannes 2026, giorno 9: Rami Malek e ‘Roma Elastica’ protagonisti della nona giornata
Spese Nato, maggioranza frena in Senato: che fine ha fatto il punto 8? - Video
Varchi: "Maternità surrogata di Chiara Tagliaferri? I bambini non si comprano"
Cannes 2026, giorno 8: riflettori su Pedro Almodovar, presenta 'Amarga Navidad' - Videonews dalla nostra inviata
Blitz anticamorra in provincia di Napoli, arresti nel clan Moccia - Video
Cannes 2026, giorno 7: scambi di corpi e abusi al centro dei film protagonisti di oggi
News to go
Sciopero generale oggi 18 maggio


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza