A partire dal 2026 arriveranno da parte di Mercedes Benz i Van Electric Architecture (VAN.EA), una futura gamma di modelli che spazierà dai pratici van per famiglie del segmento base alle esclusive navette per VIP, fino a lussuose limousine con un'enorme quantità di spazio, ciascuna in linea con le diverse esigenze dei clienti.

"La Vision V è l'inizio di una nuova era per i van Mercedes-Benz. Dimostra, nel vero senso della parola, come portiamo il lusso in un abitacolo spazioso, definendo un nuovo segmento. In questo modo, stabiliamo inediti standard in termini di design, comfort, con un'esperienza d'uso coinvolgente, offrendo al contempo una risposta soddisfacente alle più elevate esigenze dei nostri clienti" ha dichiarato Thomas Klein, Responsabile Mercedes-Benz Vans.

Vision V vanta interni spaziosi e aperti in stile lounge per avere il massimo comfort

All'interno la gamma Vision V si potrà avere una parete di vetro intelligente e commutabile separa la ‘Private Lounge’ dalla zona di guida, pelle Nappa bianco cristallo, ben 42 altoparlanti del sistema audio surround con Dolby Atmos e sedute di prima classe che ricordano eleganti poltrone lounge.

Uno dei punti di forza dell'area di seduta ‘Private Lounge’ è lo schermo cinematografico a scomparsa da 65 pollici situato sotto il pavimento. Non appena i passeggeri sono all'interno e le portiere sono chiuse, lo schermo si solleva come per magia da una console progettata con legno di radica e pelle Nappa