Mercedes-Benz Vans Italia: mid-size e BEV trainano il 2025

29 dicembre 2025 | 16.04
Redazione Adnkronos
Nel 2025 Mercedes-Benz Vans Italia conferma un andamento positivo, sostenuto da un mercato dinamico e da una gamma sempre più orientata verso soluzioni elettrificate. A fine novembre le immatricolazioni raggiungono 10.768 unità, un risultato che permette di mantenere la rotta già tracciata lo scorso anno. Il segmento dei mid-size van registra una crescita significativa: +25% sui primi undici mesi del 2024, segno di un interesse crescente verso configurazioni versatili, adatte al lavoro quotidiano e alle flotte aziendali in continua evoluzione.

Lo Sprinter, che nel 2025 ha celebrato i trent’anni dal debutto, rimane il pilastro della gamma, con 4.643 unità immatricolate entro novembre. La sua capacità di adattarsi alle esigenze dei professionisti ne conferma il ruolo di bestseller assoluto. In parallelo, la strategia a zero emissioni della Stella prosegue con un salto in avanti particolarmente evidente: i modelli Mercedes-Benz Vans full electric totalizzano 886 immatricolazioni (+148% vs 2024). Il contributo maggiore arriva dall’eSprinter, scelto da 494 clienti impegnati nel passaggio a una logistica più sostenibile.

Mercedes-Benz Vans Italia: una gamma elettrica sempre più centrale

La solidità del marchio emerge anche nel mercato dell’usato, che nel 2025 supera gli 800 passaggi di proprietà, un dato che conferma la percezione di affidabilità dei van Mercedes-Benz. Importante anche il fronte dei servizi: a ottobre sono stati serviti 58.000 telai, con un livello di soddisfazione pari a 4,6 su 5, valore che riflette la qualità della rete e l’attenzione alla continuità operativa delle attività commerciali.

Il 2026 aprirà una fase nuova grazie alla piattaforma elettrica VAN.EA, progettata per i veicoli a zero emissioni di prossima generazione.

Su questa architettura nasceranno le future VLE e VLS, quest’ultima destinata ad ampliare l’offerta del marchio verso un segmento “luxury van” finora inesplorato. Una gamma che continuerà a evolvere anche nel comparto dei Large Van, già al centro dei prossimi sviluppi tecnici.

