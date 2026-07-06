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MG chiude il primo semestre a +6% in Italia

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MG chiude il primo semestre a +6% in Italia
06 luglio 2026 | 07.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

MG Motor Italia chiude in crescita il primo semestre del 2026. Il marchio ha totalizzato 4.314 unità nel mese di giugno, portando il risultato complessivo dei primi sei mesi dell’anno a 31.174 vetture.

A sostenere la performance del semestre è stata in particolare la tecnologia MG Hybrid+, che ha registrato una crescita costante e ha permesso ai tre modelli della gamma, HS, ZS e MG3, di collocarsi nella parte alta dei rispettivi segmenti.

Per le due vetture di segmento B, MG ZS e MG3, la versione full hybrid ha raggiunto il podio di categoria: MG ZS Hybrid+ si conferma al secondo posto tra i B-Suv full hybrid con 8.600 unità mentre MG3 Hybrid+ sale al terzo posto tra le compatte full hybrid di segmento B, con 4.250 unità.

MG ZS HYBRID+ E MG3 HYBRID+ sul podio nei rispettivi segmenti

Come spesso ho dichiarato, in MG contano i fatti”, afferma Andrea Bartolomeo, Country Manager e Vice President di SAIC Motor Italy.Siamo molto attenti e cauti a fare dichiarazioni, ma quando i traguardi premiano il nostro impegno e il valore della nostra proposizione ci fa piacere condividere la soddisfazione anche in pubblico”.

Bartolomeo sottolinea il contributo della rete e del team al risultato raggiunto: “Siamo fortunati a poter contare su una gamma di grande qualità e sulla professionalità di chi ci supporta ogni giorno, permettendoci di dare le risposte giuste a chi si avvicina a MG. Vorrei ringraziare apertamente i nostri partner commerciali e tutta la squadra. La sfida si fa sempre più difficile e i player sul mercato sono di grande capacità: per mantenere la posizione bisogna mettercela tutta e non abbassare mai la guardia”.

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