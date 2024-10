MG Motor presenta una nuova gamma SUV completamente rinnovata.

Cambiano nell’estetica, ma anche nei contenuti, le MG ZS e MG HS, modelli che hanno segnato il ritorno nel 2021 del Marchio MG Motor sul mercato italiano.

Vetture altamente competitive che si sono imposte nei rispettivi segmenti di appartenenza, non solo per la qualità costruttiva ma anche perché hanno saputo interpretare bene le esigenze degli italiani. Prezzo d’acquisto concorrenziale e una dotazione praticamente full.

Per SAIC Motor Italy, il 2024 è stato un anno importante. Raggiunte le 30.000 unità l’anno, con il mercato dei privati che ha superato quota 3%.

Andrea Bartolomeo, Vicepresidente e Country Manager SAIC Motor Italy, in occasione della conferenza stampa di lancio della nuova gamma MG Motor, ha dichiarato che il Marchio ha lavorato sull’assistenza e sui servizi post-vendita. Le parti di ricambio arrivano in meno di 24 ore alle officine.

MG ZS Hybrid, parola d’ordine efficienza

Un SUV da segmento B che in Italia si è posizionato rapidamente in testa alle classifiche di vendita. A partire dal lancio sul mercato, ne sono stati consegnati circa 47.000 esemplari.

Ha un rapporto prezzo - qualità che le ha permesso di spiazzare la concorrenza, la dotazione è completa, in questa sua ultima evoluzione la ZS Hybrid offre anche tanto spazio. A bordo sono presenti ben 30 vani portaoggetti, lungo il tunnel centrale è stato ricavato un utile vano porta ombrelli.

Tecnicamente, la nuova MG ZS è equipaggiata con un sistema full hybrid che si avvale di un motore benzina da 1.5 litri, aspirato, di un pacco batteria da 1,83 kWh e di una trasmissione a tre rapporti che integra due unità elettriche, la prima da 45 kW, la seconda è un moto-propulsore da 100 kW.

La potenza di picco è di 197 cavalli, i consumi dichiarati sono pari a 5,5 litri per 100 km con emissioni di CO2 pari a 113 - 115 grammi per 100 km. Valori quest’ultimi, in linea con gli ecobonus (fascia 61 - 135).

Tre le modalità di guida selezionabili dal guidatore: Eco, Comfort e Sport.

Altro punto di forza della rinnovata ZS è la sicurezza.

Di serie l’MG Pilot che comprende una vasta gamma di sistemi di assistenza alla guida di livello 2, tra cui: cruise control adattivo con funzione intelligente (ACC + ICA), frenata di emergenza automatica (AEB), avviso di collisione anteriore (FCW), avviso di deviazione corsia (LDW), sistema di assistenza al mantenimento di corsia (LKA).

Nuova MG HS, endotermica e ibrida plug-in

Il nuovo C-SUV nasce su una piattaforma premium. Nuove tecnologie, nuovi interni, nuova gamma motori. Sono oltre 11.500 i clienti italiani che hanno scelto l’attuale generazione di HS (45% automatica e 55% manuale). È dotata di sospensioni McPherson all’anteriore e multilink al posteriore.

Le versioni a benzina puntano sul potente quattro cilindri in linea, turbocompresso e a ciclo Miller con turbina a geometria variabile. La potenza massima è di 170 cavalli a 5.500 giri al minuto, per 275 Nm di coppia tra i 3.000 e i 4.000 giri al minuto. La trasmissione manuale è a 6 rapporti, a richiesta è disponibile un cambio doppia frizione in bagno d’olio a 7 marce.

In listino è disponibile anche la variante ibrida plug-in che rivoluziona il concetto di ibrido alla spina. Il motore da 1.5 litri sprigiona una potenza massima di 143 CV. Presente anche un motore elettrico di piccole dimensioni da 61 kW posizionato a valle del propulsore a combustione.

Un secondo motore elettrico è montato a valle della scatola del cambio. La sua potenza è di 135 kW. La potenza complessiva è di oltre 300 CV. Ad alimentare le unità elettriche ci pensa un pacco batteria da 21,4 kWh con sistema di raffreddamento integrato nel circuito della climatizzazione.

Prova su strada MG HS

Abbiamo provato la MG HS sia in versione endotermica (ICE) che ibrida plug-in. Se la versione dotata del tradizionale motore a combustione interna sorprende per la notevole verve del quattro cilindri in linea turbo benzina, la PHEV conferma che l’abbinamento termico - elettrico risulta vincente quando si è alla ricerca di un’auto potente, scattante e dai consumi ridotti.

Su strada entrambe le versioni soddisfano le aspettative. Sono due SUV che puntano più sul comfort di marcia che sulle performance, nonostante sia la configurazione ICE che PHEV, siano dotate di unità moderne e potenti.