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Michelin Tire Digital Twin: pneumatico diventa intelligente

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Michelin Tire Digital Twin: pneumatico diventa intelligente
21 maggio 2026 | 12.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Michelin accelera nello sviluppo della mobilità intelligente presentando il nuovo Tire Digital Twin universale, una tecnologia software avanzata che permette agli pneumatici di comunicare direttamente con il veicolo migliorando sicurezza, stabilità ed efficienza. Si tratta di una soluzione pionieristica che sfrutta Intelligenza Artificiale, modellazione matematica e data science per trasformare il pneumatico in una vera fonte di dati dinamici.

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La nuova tecnologia sviluppata da Michelin è pensata per funzionare senza sensori aggiuntivi installati sullo pneumatico, utilizzando esclusivamente i dati già disponibili a bordo del veicolo. Michelin punta così a ridefinire il ruolo dello pneumatico nell’ecosistema della mobilità moderna, rendendolo parte integrante dei sistemi di assistenza alla guida e delle future architetture Software Defined Vehicle.

Michelin Tire Digital Twin migliora sicurezza e frenata

Il sistema Digital Twin Michelin crea una replica virtuale dinamica del pneumatico, monitorando costantemente parametri come pressione, usura, carico e aderenza. Le informazioni raccolte vengono elaborate in tempo reale per ottimizzare il comportamento del veicolo e supportare i sistemi ADAS e ABS.

Il sistema è in grado di prevedere situazioni critiche come perdita di aderenza e aquaplaning, migliorando la stabilità del mezzo e riducendo gli spazi di frenata anche di diversi metri. Un esempio concreto arriva dalla collaborazione con Brembo, grazie alla quale è stato possibile ridurre lo spazio di frenata fino a 4 metri durante le frenate più brusche.

La tecnologia è compatibile con tutte le marche di pneumatici e può essere integrata su differenti tipologie di veicoli, dalle auto ai camion fino alle navette autonome.

Michelin sottolinea inoltre come il sistema possa contribuire alla manutenzione predittiva, prolungando la vita utile dello pneumatico e riducendo l’impatto ambientale legato alle sostituzioni premature.

Il Tire Digital Twin rappresenta il risultato di oltre dieci anni di ricerca e sviluppo e consolida la posizione di Michelin nel settore della mobilità software-defined, un mercato destinato a crescere rapidamente nei prossimi anni.

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