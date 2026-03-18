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Mobilità elettrica urbana: LIUX BIG debutta in Europa

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Mobilità elettrica urbana: LIUX BIG debutta in Europa
18 marzo 2026 | 08.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Debutterà in Europa nel corso del semestre LIUX BIG, il primo modello della startup spagnola LIUX, progettato per ridefinire gli standard della mobilità urbana elettrica in termini di efficienza, sostenibilità e costi operativi.

Il modello si distingue per un’autonomia che raggiunge i 215 km con batteria da 15 kWh e supera i 270 km nella versione da 20 kWh. A questo si affianca un consumo energetico particolarmente contenuto pari a soli 7 kWh/100 km.

Prodotto in Spagna, a Guadalajara, LIUX BIG si inserisce anche nel tema della sovranità tecnologica europea, contribuendo allo sviluppo di una filiera industriale locale per la mobilità sostenibile.

Il modello ha appena completato con successo i test di omologazione ed è ora nella fase finale di certificazione in vista del lancio nei primi mercati europei, tra cui Italia, Spagna e Francia, previsto entro questo semestre.

Il prezzo di lancio è previsto al di sotto dei 18.000 euro, esclusi eventuali incentivi.

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LIUX BIG startup spagnola LIUX
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