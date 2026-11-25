Mobility Ecolution lancia Lisily, nuovo marchio di noleggio auto a medio e lungo termine rivolto a privati, professionisti e piccole e medie imprese. Presentato ieri a Milano, il brand parte con una flotta di 900 veicoli e punta a raggiungere 1.950 unità nei prossimi 12 mesi e 2.500 nel 2028.

L’offerta si articola in due formule. Easy to Go prevede contratti fino a 18 mesi e, per i veicoli disponibili, la consegna entro 15 giorni lavorativi. Tailor Made consente invece di personalizzare il noleggio e l'auto che si desidera in base alle esigenze di utilizzo. Sul sito lisily.it è quindi possibile selezionare la durata del contratto, la percorrenza annua, la fascia di spesa e le caratteristiche dell’auto o del veicolo commerciale leggero.

Lisily punta a distinguersi, mettere sicuramente al centro l'ascolto del cliente e anche creare un'assistenza customizzata dopo la consegna. Nei punti di ritiro il personale specializzato illustra tutte le funzionalità del veicolo al cliente e per tutta la durata del noleggio, il consumatore finale dispone di un contatto diretto per le richieste relative al contratto e all’auto.

«Il mercato del noleggio è cresciuto molto negli ultimi anni, ma crediamo che esistano ancora ampi margini per migliorare la qualità dell’esperienza offerta ai clienti, a partire dalla consegna del veicolo», ha dichiarato Angelo Simone, amministratore delegato di Lisily. «La tecnologia ci aiuta a semplificare i processi, ma sono la qualità delle relazioni umane e l’attenzione quotidiana a fare davvero la differenza».