circle x black
Cerca nel sito
 

Nissan ed Edison accelerano la mobilità sostenibile in Italia

sponsor

Nissan ed Edison accelerano la mobilità sostenibile in Italia
14 novembre 2025 | 16.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La collaborazione tra Nissan ed Edison Energia segna un nuovo passo nella diffusione della mobilità elettrica su scala nazionale. L’intesa permette ai clienti Nissan di acquistare direttamente in concessionaria una soluzione completa per la ricarica domestica, semplificando ogni fase: dalla scelta della Wallbox, all’installazione, fino alla gestione tramite app.

Ricarica domestica e Nissan Edison mobilità sostenibile

Grazie al pacchetto Edison Plug&Go, disponibile nella rete Nissan, gli automobilisti possono scegliere tra una Wallbox monofase da 7,4 kW o una trifase da 11 kW, entrambe con installazione inclusa e garanzia di tre anni.

L’offerta comprende sopralluogo tecnico, fornitura della stazione di ricarica con cavo da 5 metri, materiali per il collegamento al contatore, quadro elettrico dedicato e attivazione dell’impianto con relativa dichiarazione di conformità. Un servizio strutturato per rendere la transizione elettrica più semplice e immediata.

Per chi sceglie un modello 100% elettrico della gamma Nissan (MICRA, LEAF, Ariya, Townstar o Interstar) l’acquisto della Wallbox in concessionaria diventa un vantaggio concreto. Il cliente ha un unico riferimento per vettura, ricarica e installazione, eliminando ogni complessità e rendendo più lineare il passaggio verso una mobilità priva di emissioni.

La Wallbox Edison può essere monitorata tramite app dedicata, che permette di programmare gli orari di ricarica, ottimizzarne i consumi e controllare lo stato della fornitura in tempo reale. Una gestione intuitiva pensata per chi desidera avere sempre sotto controllo i propri tempi di utilizzo.

Nissan ha sottolineato come questa collaborazione rafforzi la strategia di elettrificazione del marchio, alla vigilia dei nuovi lanci 100% elettrici. Edison Energia ha evidenziato la volontà di favorire la diffusione di soluzioni domestiche semplici e vantaggiose, rendendo la ricarica alla portata di tutti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
missan edison edison energia Wallbox
Vedi anche
Italia, La Russa a Gattuso: "Non si può dire 'vergogna' a uno spettatore che fischia" - Video
Sanremo, Jovanotti: "Quest'anno non ci sarò. Conduttore? Solo con Fiorello" - Video
Formula 1, Benetton: "Un rientro nel circus? Niente di concreto, ma attenti a sport" - Video
Proteste pro Gaza prima di Italia-Israele, Piantedosi: "Per Amnesty violazioni a corteo Udine? Pietoso rovesciare verità" - Video
"Scudetto alla Roma?": D'Alema non si trattiene e fa gli scongiuri - Video
Fiorello e Biggio, videoclip tutto da ridere sulle note di 'Mi fanno male i capelli'
Svelate le uniformi di Milano Cortina, il racconto di Malagò - Video
Ecco il kit che scova la droga nei drink, come si usa e cosa scopre - Video
Dall'Ucraina al Medio Oriente, si apre oggi in Canada G7 Esteri con Tajani: videonews dal nostro inviato
Dal carcere all'atelier, Manuel e la sartoria che cambia la vita - Video
Peppe Vessicchio, l'ultimo grande applauso ai funerali nella 'sua' Montesacro - Video
Vessicchio, la dedica di Fabio Fazio a Che tempo che fa - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza