La collaborazione tra Nissan ed Edison Energia segna un nuovo passo nella diffusione della mobilità elettrica su scala nazionale. L’intesa permette ai clienti Nissan di acquistare direttamente in concessionaria una soluzione completa per la ricarica domestica, semplificando ogni fase: dalla scelta della Wallbox, all’installazione, fino alla gestione tramite app.

Ricarica domestica e Nissan Edison mobilità sostenibile

Grazie al pacchetto Edison Plug&Go, disponibile nella rete Nissan, gli automobilisti possono scegliere tra una Wallbox monofase da 7,4 kW o una trifase da 11 kW, entrambe con installazione inclusa e garanzia di tre anni.

L’offerta comprende sopralluogo tecnico, fornitura della stazione di ricarica con cavo da 5 metri, materiali per il collegamento al contatore, quadro elettrico dedicato e attivazione dell’impianto con relativa dichiarazione di conformità. Un servizio strutturato per rendere la transizione elettrica più semplice e immediata.

Per chi sceglie un modello 100% elettrico della gamma Nissan (MICRA, LEAF, Ariya, Townstar o Interstar) l’acquisto della Wallbox in concessionaria diventa un vantaggio concreto. Il cliente ha un unico riferimento per vettura, ricarica e installazione, eliminando ogni complessità e rendendo più lineare il passaggio verso una mobilità priva di emissioni.

La Wallbox Edison può essere monitorata tramite app dedicata, che permette di programmare gli orari di ricarica, ottimizzarne i consumi e controllare lo stato della fornitura in tempo reale. Una gestione intuitiva pensata per chi desidera avere sempre sotto controllo i propri tempi di utilizzo.

Nissan ha sottolineato come questa collaborazione rafforzi la strategia di elettrificazione del marchio, alla vigilia dei nuovi lanci 100% elettrici. Edison Energia ha evidenziato la volontà di favorire la diffusione di soluzioni domestiche semplici e vantaggiose, rendendo la ricarica alla portata di tutti.