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Nuova Audi A3, tecnologia da categoria superiore

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Nuova Audi A3, tecnologia da categoria superiore
24 giugno 2026 | 10.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La nuova Audi A3 si prepara a debuttare nelle concessionarie italiane nell’ottobre 2026 portando con sé un importante aggiornamento tecnologico. A trent’anni dalla nascita del modello che ha dato origine al segmento delle compatte premium, la Casa dei quattro anelli evolve la quarta generazione della propria bestseller introducendo contenuti derivati dai modelli di fascia superiore.

L’abitacolo della nuova Audi A3 è stato profondamente rivisto e ruota attorno al nuovo “digital stage”, già visto sulle più recenti vetture elettriche e SUV del marchio. Di serie troviamo l’Audi Virtual Cockpit da 11,9 pollici e il display centrale MMI curvo da 12,8 pollici, accompagnati da una grafica completamente rinnovata. Migliorano anche ergonomia e praticità grazie alla console centrale ridisegnata, alla ricarica wireless da 25 Watt e ai nuovi comandi al volante che tornano a privilegiare l’interazione fisica.

Nuova Audi A3: sistemi di assistenza alla guida e gamma motori senza rivali

Tra gli aspetti più interessanti della nuova Audi A3 figurano i sistemi di assistenza alla guida. L’assistente adattivo evoluto può intervenire fino a 210 km/h regolando distanza, traiettoria e velocità, mentre il cambio corsia assistito e la frenata automatica ai semafori ampliano ulteriormente il livello di sicurezza.

Debuttano inoltre nuove funzioni di parcheggio basate sul machine learning, capaci di memorizzare fino a cinque manovre abituali e replicarle automaticamente. Attraverso l’app myAudi è possibile monitorare da remoto numerosi parametri del veicolo e gestire parcheggio, chiusura porte e climatizzazione.

La gamma tecnica resta uno dei punti di forza del modello. Sono disponibili motorizzazioni TFSI e TDI da 116 a 150 CV, varianti mild hybrid e le versioni plug-in Audi A3 e-hybrid. Al vertice si collocano le sportive S3 da 333 CV e RS 3 da 400 CV, entrambe dotate della trazione integrale quattro con torque splitter.

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