La BMW iX, modello di punta della mobilità elettrica della casa bavarese, si rinnova con un aggiornamento significativo.

La produzione della nuova versione è ufficialmente iniziata presso lo stabilimento BMW di Dingolfing, dove dal 2021 sono stati assemblati oltre 130.000 esemplari di questo innovativo SAV elettrico. Il restyling, previsto per marzo 2025, introduce miglioramenti in termini di potenza, autonomia e dinamica di guida, consolidando ulteriormente la posizione della BMW iX come riferimento nel segmento dei SUV elettrici premium.

Nuova BMW iX, maggiore autonomia e pacchetti M Sport

Grazie a un incremento della potenza fino al 25% e a un'efficienza notevolmente migliorata, la nuova BMW iX può percorrere fino a 701 km nel ciclo WLTP (BMW iX xDrive60: consumo energetico combinato WLTP 21,9 kWh/100 km; emissioni di CO2 0 g/km; classe CO₂ A).

Questo rende la iX il modello elettrico con la maggiore autonomia dell’intera gamma BMW, oltre che uno dei veicoli a batteria più attesi del 2025, in attesa del debutto della nuova piattaforma "Neue Klasse" previsto per la fine dell'anno.

A livello estetico, il restyling introduce per la prima volta la possibilità di equipaggiare la BMW iX con i pacchetti M Sport e M Sport Pro, che ne enfatizzano ulteriormente il carattere sportivo.

La gamma di colori si arricchisce con nuove verniciature esclusive: Arctic Race Blue, Dune Grey, Carbon Black, Frozen Deep Grey, Frozen Pure Grey, Tanzanite Blue e Space Silver.

Secondo il direttore dello stabilimento di Dingolfing, Christoph Schroder, la BMW iX ha segnato una svolta epocale per la produzione della casa tedesca: "Quattro anni fa, con il suo debutto, ha aperto la strada a molte tecnologie innovative per il nostro sito produttivo. Inoltre, ha segnato l’inizio dell’era della mobilità 100% elettrica nel nostro stabilimento."