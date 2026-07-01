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Nuova BMW X5: cinque motorizzazioni per la quinta generazione

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Nuova BMW X5: cinque motorizzazioni per la quinta generazione
01 luglio 2026 | 11.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La quinta generazione della BMW X5 inaugura una nuova fase nella storia del SUV tedesco, introducendo per la prima volta una gamma composta da cinque differenti sistemi di propulsione. Il modello integra le innovazioni della piattaforma Neue Klasse, abbina un design completamente rinnovato a tecnologie digitali di ultima generazione e conferma il proprio ruolo di riferimento nel segmento dei SUV premium.

Tra le principali novità spicca la varietà dell'offerta. Oltre alle versioni benzina e diesel con tecnologia mild hybrid a 48 Volt e alle varianti plug-in hybrid, arriva la prima BMW X5 completamente elettrica, denominata iX5.

Successivamente debutterà anche la BMW iX5 Hydrogen, primo modello di serie del marchio alimentato a idrogeno, con celle a combustibile di terza generazione, nuova tecnologia Hydrogen Flat Storage e autonomia dichiarata fino a 750 km.

La BMW iX5 adotta la sesta generazione della tecnologia eDrive con architettura a 800 Volt, batterie cilindriche di nuova concezione e autonomia fino a 845 km nella versione iX5 60 xDrive, oltre alla ricarica bidirezionale.

Nuova BMW X5: Neue Klasse e interatività

Il design evolve seguendo il linguaggio della Neue Klasse. Il frontale presenta una calandra BMW Iconic Glow orientata verticalmente e una nuova firma luminosa "double-X", mentre le innovative BMW Winglets sostituiscono le tradizionali maniglie delle porte con un sistema ad apertura elettrica. Cerchi fino a 23 pollici e numerose possibilità di personalizzazione completano l'estetica.

Anche l'abitacolo cambia profondamente grazie al BMW Panoramic iDrive basato sul nuovo Operating System X, con Panoramic Vision, Head-Up Display tridimensionale, display centrale free-cut e, per la prima volta sulla X5, Passenger Screen dedicato al passeggero. Materiali come ardesia e vetro contribuiscono a creare un ambiente raffinato e tecnologico.

Sul fronte dinamico, sospensioni adattive di serie, distribuzione dei pesi prossima al 50:50 e sistemi evoluti di assistenza alla guida promettono comfort e piacere di guida. La produzione inizierà nello stabilimento di Spartanburg nell'agosto 2026, mentre il debutto commerciale delle versioni con motore termico è previsto per novembre 2026. Le varianti elettriche e plug-in hybrid arriveranno invece nei primi mesi del 2027.

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