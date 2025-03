Citroen amplia la gamma della Nuova C3 con l'introduzione dell'allestimento Business, progettato per soddisfare le esigenze specifiche del mondo B2B. Questa versione esclusiva combina tecnologia avanzata, sicurezza e comfort per offrire una soluzione efficiente e affidabile alle flotte aziendali e ai professionisti.

Disponibile con motore 1.2 Turbo benzina da 100 CV, la Nuova C3 Business garantisce ottime prestazioni, bassi consumi e costi di gestione contenuti, posizionandosi come una scelta strategica per le imprese.

Nuova Citroen C3 Business, motore PureTech

La Nuova Citroen C3 Business si distingue per il motore PureTech 1.2 Turbo, che offre una guida dinamica ed equilibrata, ideale sia per la città che per i lunghi tragitti.

Grazie alla trasmissione a catena, al cambio manuale a 6 marce e ai 100 CV di potenza, assicura un’esperienza di guida fluida, riducendo i costi di manutenzione.

Questo modello si impone inoltre come uno dei veicoli a benzina più venduti in Italia a febbraio, segno del suo successo tra i clienti privati e aziendali.

Pensata per il business moderno, la Nuova C3 Business integra una dotazione tecnologica all'avanguardia, tra cui:

• My Citroen Drive con display centrale da 10,25”, navigazione integrata e mirroring wireless per Apple CarPlay e Android Auto

• ricarica wireless per smartphone, per una connettività senza interruzioni

• Head-Up Display, proietta le principali informazioni di guida direttamente nel campo visivo del conducente.

Massimo comfort con le sospensioni Citroen Advanced Comfort

Uno dei punti di forza della Nuova Citroën C3 Business è il comfort di guida, garantito dalle sospensioni Citroën Advanced Comfort, progettate per assorbire le asperità della strada e migliorare l'esperienza a bordo.