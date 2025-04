Peugeot rinnova la E-208, modello simbolo del Marchio e leader tra le compatte elettriche. Con un’autonomia massima ora portata a 433 km nel ciclo WLTP, la nuova versione segna un ulteriore passo avanti in termini di efficienza, tecnologia e fruibilità quotidiana.

Il motore da 156 CV (115 kW) permette un incremento di 23 km rispetto alla precedente generazione, rafforzando il primato del modello nel segmento B elettrico. Questo risultato è stato confermato anche dal test ADAC 2024, che ha eletto la Peugeot E-208 l’auto elettrica più efficiente sul mercato europeo.

Nuova Peugeot E-208, V2L e Trip Planner

Tra le novità principali, debutta il Trip Planner, sistema che pianifica il percorso ottimale in base a variabili come livello di carica, distanza, traffico e dislivelli. Funziona in abbinamento al navigatore connesso (opzionale) e aiuta il conducente a gestire al meglio le soste per la ricarica.

La nuova E-208 è inoltre predisposta per la tecnologia Vehicle to Load (V2L), che consente di alimentare dispositivi esterni, come bici elettriche o luci da campeggio, sfruttando la batteria del veicolo. L’adattatore, acquistabile presso la rete del Marchio del leone, eroga fino a 3,5 kW (16 A).

A livello di gamma, debuttano il colore Okenite White e una videocamera aggiornata per la frenata d’emergenza, con migliore rilevamento di pedoni e ciclisti.

Le versioni ibride cambiano nome: Hybrid 100 CV diventa 110 CV, Hybrid 136 CV ora è 145 CV, per riflettere la potenza totale reale.

La Peugeot E-208 ha un look che non passa inosservato, interni tecnologici con i-Cockpit e un’offerta motori completa: benzina, ibridi e due versioni elettriche.

Un’auto elettrica che punta ad essere un riferimento tra le compatte a zero emissioni.