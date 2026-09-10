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Nuova Renault Megane E-Tech Electric: 500 km di autonomia e debutto a Torino

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Nuova Renault Megane E-Tech Electric: 500 km di autonomia e debutto a Torino
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10 settembre 2026 | 17.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Renault sceglie il Salone Auto Torino 2026, in programma dall'11 al 13 settembre, per mostrare per la prima volta al pubblico italiano la nuova Megane E-Tech Electric. La compatta del segmento C si rinnova profondamente, intervenendo su design, tecnologia e caratteristiche della propulsione elettrica.

Il cambiamento è immediatamente riconoscibile nel frontale, completamente ridisegnato e caratterizzato da una nuova firma luminosa a losanghe. Ma le novità più importanti presenti sulla nuova Renault Megane E-Tech Electric sono sotto la carrozzeria: arriva una batteria LFP da 67 kWh, abbinata a un motore elettrico da 220 CV.

L'autonomia dichiarata raggiunge i 500 km nel ciclo WLTP, mentre la potenza massima di ricarica in corrente continua sale a 165 kW. Collegandosi a una colonnina adeguata, il passaggio dal 15 all'80% della capacità richiede circa 24 minuti.

Renault Megane E-Tech Electric: più tecnologia a bordo

L'evoluzione interessa anche l'esperienza digitale. Il sistema openR link con Google integrato offre un Route Planner specifico per le auto elettriche e introduce la compatibilità con Google Gemini. Tra le altre novità figurano il riconoscimento del conducente, la modalità One Pedal e la possibilità di utilizzare la ricarica bidirezionale.

La dotazione può comprendere inoltre oltre 30 sistemi di assistenza alla guida, mentre Renault ha scelto di semplificare sensibilmente la composizione della gamma.

A Piazza Castello la nuova Megane non sarà sola. Renault porterà anche la Twingo E-Tech Electric, dedicata principalmente alla mobilità urbana, e la nuova Clio Full Hybrid E-Tech. Una presenza che sintetizza la strategia del costruttore, basata sulla convivenza tra modelli completamente elettrici e soluzioni full hybrid.

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