Nel mese di novembre il marchio OMODA & JAECOO registra un risultato destinato a segnare un nuovo punto di riferimento nel panorama automobilistico nazionale: 2.204 immatricolazioni, pari a una quota dell’1,76% sul totale mercato. La proiezione nel comparto dei privati è ancora più significativa, con una penetrazione che arriva al 2,27%, un dato che conferma l’impatto di una strategia costruita con attenzione e capace di intercettare clienti alla ricerca di tecnologia e contenuti avanzati.

Omoda & Jaecoo: un ruolo chiave nel segmento dei SUV ibridi

All’interno del canale privati, Omoda e Jaecoo mostrano dinamiche particolarmente positive: l’1,48% ottenuto da Omoda e lo 0,79% raggiunto da Jaecoo evidenziano come il brand stia consolidando la propria presenza tra gli automobilisti che valutano con cura design, dotazioni e costi di esercizio.

La spinta arriva soprattutto dalla nuova Omoda 5 SHS-H, equipaggiata con un sistema full hybrid di ultima generazione, e dalla sempre più apprezzata Jaecoo 7 Super Hybrid, ormai elemento di riferimento tra le plug-in per prestazioni, efficienza e autonomia complessiva.

L’andamento di novembre assume un peso ancora maggiore considerando il rallentamento generale del mercato italiano. A soli sedici mesi dal debutto commerciale, la crescita del marchio testimonia una proposta che combina soluzioni tecnologiche avanzate, un design riconoscibile e una politica di prezzi competitivi.

La rete di vendita in espansione e i servizi post-vendita a connotazione premium confermano una strategia che punta a un posizionamento solido e progressivo.

Da inizio anno, le immatricolazioni complessive hanno raggiunto quota 13.287 unità, con una share dello 0,93% sul totale mercato e dell’1,21% nel segmento privati. Numeri che descrivono un percorso in accelerazione e una presenza sempre più consistente sul territorio nazionale.