Opel accelera la propria strategia di elettrificazione attraverso una nuova collaborazione industriale con Leapmotor. Le due aziende hanno ufficializzato un accordo per sviluppare un SUV di segmento C, destinato ad ampliare la gamma del costruttore tedesco a partire dal 2028.

L'intesa è stata firmata da Florian Huettl, CEO di Opel, e Zhu Jiangming, fondatore e amministratore delegato di Leapmotor, consolidando una partnership già avviata nell'ambito della collaborazione tra Stellantis e il marchio cinese.

Il progetto prevede uno sviluppo congiunto attraverso i centri tecnici di Rüsselsheim, in Germania, e Hangzhou, in Cina. L'obiettivo è combinare le competenze tecnologiche di Leapmotor con l'esperienza ingegneristica e stilistica di Opel, accelerando lo sviluppo di nuovi modelli elettrificati destinati al mercato europeo.

L'operazione rientra nel piano strategico FaSTLane 2030, attraverso il quale Opel punta a rafforzare la propria competitività nei segmenti maggiormente richiesti.

Opel Leapmotor: il nuovo SUV sarà costruito a Saragozza

Il futuro modello affiancherà gli attuali Opel Mokka, Frontera e Grandland, ampliando l'offerta del marchio nel segmento dei SUV compatti.

La nuova vettura utilizzerà componenti fondamentali sviluppati da Leapmotor, integrati con soluzioni specifiche Opel. Tra queste figurano il design esterno, l'ergonomia dell'abitacolo, l'ingegneria del telaio, i sistemi di illuminazione e le tecnologie dedicate ai sedili. Un'impostazione progettuale che permetterà di mantenere un'identità stilistica riconoscibile, sfruttando contemporaneamente le sinergie industriali tra i due costruttori.

La produzione sarà affidata allo stabilimento Stellantis di Saragozza, in Spagna, dove vengono già realizzate Opel Corsa e Corsa GSE. La commercializzazione del nuovo SUV è prevista nel 2028, anche se non sono ancora state comunicate caratteristiche tecniche, autonomia e prestazioni.

L'accordo rappresenta un ulteriore esempio della crescente integrazione tra costruttori europei e aziende cinesi nello sviluppo della mobilità elettrica. Per Opel significa soprattutto ampliare rapidamente la propria gamma, combinando tecnologie condivise e produzione europea.