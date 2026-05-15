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Pirelli, sviluppati due P Zero su misura per la Bmw iX3

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Disponibile versione dedicata al modello elettrico, con oltre 55% di materiali di origine naturale e riciclati

Pirelli, sviluppati due P Zero su misura per la Bmw iX3
15 maggio 2026 | 14.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Pirelli annuncia di avere sviluppato per la nuova BMW iX3 - primo modello della Neue Klasse - due diversi equipaggiamenti pensati per valorizzare specifici aspetti della nuova vettura. Oltre alla versione dedicata del P Zero, pensata per una maneggevolezza precisa, il P Zero E mira a esaltare le caratteristiche della motorizzazione elettrica. Su entrambi gli pneumatici è presente la tecnologia Pirelli Elect, studiata per le prestazioni dei veicoli elettrici e ibridi plug-in, migliorando significativamente autonomia comfort e durata grazie alla bassa resistenza al rotolamento e a soluzioni dedicate. Il modello E offre poi la tripla Classe A nell’etichetta europea e vanta al contempo oltre il 55% di materiali di origine naturale e riciclati, caratteristiche che gli sono valse il Compasso d’Oro Internazionale ADI.

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Per lo sviluppo il team R&D di Pirelli ha utilizzato le tecnologie avanzate del Virtual Development Center (VDC) di Breuberg (Germania) e il Driving Simulation Centre del Gruppo BMW a Monaco. Le tecniche avanzate di simulazione virtuale hanno consentito, insieme a un nuovo pacchetto di materiali nella mescola interna e rinforzi strutturali, di superare compromessi tipici del pneumatico come il bilanciamento fra handling, resistenza al rotolamento e prestazioni sul bagnato. La progettazione e la fase di testing in modalità virtuale offrono diversi vantaggi, dalla precisione superiore rispetto ai metodi tradizionali, ai tempi di sviluppo ridotti del 30% con diminuzione di circa un terzo dei prototipi fisici prodotti.

Il P Zero per BMW iX3 è disponibile nelle opzioni da 20 pollici all-around e da 21 pollici con misure differenziate all’anteriore e al posteriore, mentre il P Zero E è proposto nel 22 pollici, sempre con configurazione differenziata.

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Tag
P Zero BMW iX3 pneumatici elettrici materiali riciclati
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