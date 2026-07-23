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Range Rover amplia la gamma, arriva la nuova GT elettrica

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Range Rover amplia la gamma, arriva la nuova GT elettrica
23 luglio 2026 | 11.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Range Rover amplia la propria gamma e annuncia l’arrivo della nuova Range Rover GT, quinto modello della famiglia del marchio britannico. La vettura reinterpreta il concetto di gran turismo combinando comfort nei lunghi viaggi, prestazioni, tecnologia e le tradizionali capacità all-terrain del brand.

La nuova GT sarà la prima Range Rover completamente elettrica basata sulla piattaforma EMA e verrà prodotta nello stabilimento di Halewood.

Al lancio sarà disponibile esclusivamente come veicolo elettrico a batteria, mentre in una fase successiva del ciclo di vita è previsto l’arrivo di una variante full hybrid.

Il nuovo modello, attualmente impegnato negli ultimi test globali

Particolare attenzione è stata riservata all’abitacolo, progettato secondo principi di purezza, precisione e sobrietà. La plancia ad esempio adotta una nuova configurazione con un unico schermo centrale affiancato da un display dedicato al conducente, al posto del tradizionale quadro strumenti.

« Range Rover GT ridefinirà il segmento grand touring, offrendo il fascino, le proporzioni e la raffinatezza nei lunghi viaggi tipici di una GT di grande eleganza, uniti a doti che nessuna GT convenzionale può eguagliare», ha dichiarato Martin Limpert, managing director di Range Rover.

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