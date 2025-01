RC auto: 1,5 milioni di italiani vittima di truffa

Nell’ultimo anno più di 1,5 milioni di italiani sono stati vittima di una truffa o di un tentativo di frode mentre erano alle prese con l’acquisto dell’assicurazione auto, subendo un danno economico complessivo stimato di oltre 620 milioni di euro.

Questi sono i numeri impressionanti emersi dall’indagine commissionata da Facile.it a mUp Research e Norstat, accendendo i riflettori su un fenomeno molto preoccupante.

«Venire truffati quando si è alle prese con l’acquisto dell’assicurazione auto significa essere vittima tre volte: si perdono soldi, si rischia una multa salatissima e, in caso di sinistro con colpa, si dovrà rispondere personalmente per eventuali danni a terzi», spiega Andrea Ghizzoni, Responsabile assicurazioni di Facile.it. «Per questo, insieme a Consumerismo No Profit abbiamo deciso di ampliare il progetto Stop alle truffe inaugurando una nuova sezione dedicata alle frodi RC auto; l’esperienza maturata nella lotta alle truffe in ambito luce e gas ci ha insegnato che è possibile fare qualcosa di concreto e che unendo le forze possiamo dire, tutti insieme, Stop alle truffe.».

Nasce il progetto Stop alle Truffe

Quali sono i canali più utilizzati dai malfattori per cercare di truffare i consumatori alle prese con l’acquisto dell’RC auto?

Dall'indagine emerge che al primo posto ci sono le email di phishing, seguito dal finto call center anche sotto forma di SMS. Il grosso problema però è che spesso il truffatore si trova anche negli incontri fatti in presenza, quasi una truffa su cinque infatti il malfattore si è presentato di persona davanti alla vittima!

Quali sono le vittime predilette dai malfattori in ambito assicurazioni auto?

Contrariamente a quello che uno può immaginare non siano gli anziani ma i consumatori con età compresa tra i e 25 e i 34 anni. Come titolo di studio i più colpiti risultano essere i rispondenti con un titolo di studio universitario, con una percentuale pari a quasi il doppio rispetto alle media.

Infine le aree più colpite dai tentativi di frode sono le regioni del Sud Italia e le Isole.