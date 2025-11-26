circle x black
Cerca nel sito
 

Sarà Brad Pitt il 'volto' della prossima Mercedes-AMG GT Coupé 4

sponsor

L'attore accolto nella 'World’s Fastest Family'

Sarà Brad Pitt il 'volto' della prossima Mercedes-AMG GT Coupé 4
26 novembre 2025 | 14.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sarà quello di Brad Pitt il 'volto' della prossima Mercedes-AMG GT Coupé 4 porte, che celebrerà la sua première mondiale nel 2026.. Nell'annuncio del gruppo di esprime la soddisfazione di accogliere l'attore e produttore "come nuovo membro della 'World’s Fastest Family'. Conosciuto per il suo ruolo da protagonista nel blockbuster hollywoodiano F1 - The Movie e per la sua inconfondibile presenza sullo schermo, Brad unisce ambizione, performance e spirito d’innovazione – valori profondamente radicati nel DNA di Mercedes-Amg".

In un comunicato si sottolinea come "la sua passione per le auto potenti e capaci di creare un forte coinvolgimento emotivo lo rende l’ambassador perfetto in una fase in cui Amg entra in una nuova dimensione di performance" e per rappresentare un modello come la GT Coupé 4 porte, "una vettura progettata per emozionare".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Mercedes AMG GT Coupé 4 porte Brad Pitt World’s Fastest Family
Vedi anche
News to go
APE Sociale 2025: domande entro il 30 novembre
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto
Ornella Vanoni, l'omaggio di Fazio a Che tempo che fa - Video
Vanoni, sfilata di artisti e oltre 5mila persone a camera ardente - Video
Unicef, 417 milioni di bambini nel mondo vivono in povertà
Vanoni, l'omaggio del corteo 'Non una di meno' a Roma: partecipanti cantano 'La voglia, la pazzia'
Bologna, tensione alla protesta contro Virtus-Maccabi: razzi, fuochi d'artificio e idranti - Video
Siracusa, teneva uno scimpanzé in casa legato a una catena: denunciato
Ucraina-Russia, Putin: "Piano Trump può essere base per pace" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza