Sarà Brad Pitt il 'volto' della prossima Mercedes-AMG GT Coupé 4

Sarà quello di Brad Pitt il 'volto' della prossima Mercedes-AMG GT Coupé 4 porte, che celebrerà la sua première mondiale nel 2026.. Nell'annuncio del gruppo di esprime la soddisfazione di accogliere l'attore e produttore "come nuovo membro della 'World’s Fastest Family'. Conosciuto per il suo ruolo da protagonista nel blockbuster hollywoodiano F1 - The Movie e per la sua inconfondibile presenza sullo schermo, Brad unisce ambizione, performance e spirito d’innovazione – valori profondamente radicati nel DNA di Mercedes-Amg".

In un comunicato si sottolinea come "la sua passione per le auto potenti e capaci di creare un forte coinvolgimento emotivo lo rende l’ambassador perfetto in una fase in cui Amg entra in una nuova dimensione di performance" e per rappresentare un modello come la GT Coupé 4 porte, "una vettura progettata per emozionare".