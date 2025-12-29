SEAT e CUPRA hanno avviato un progetto strategico che punta a rivoluzionare il recupero dei componenti automobilistici: il nuovo Circular Economy Hub di Zona Franca, realizzato riconvertendo l’ex Officina 7 in un centro dedicato allo smontaggio e alla rigenerazione dei veicoli. L’investimento complessivo è di 4,85 milioni di euro, sostenuto da un finanziamento pubblico di 1,32 milioni, e rappresenta un passo concreto nella riduzione dell’uso di materie prime e delle emissioni legate ai processi produttivi.

Il nuovo polo nasce per dare una seconda vita a materiali e parti recuperate dai modelli SEAT e CUPRA prima della produzione di serie, rendendo possibile il loro riutilizzo in nuovi veicoli o la rigenerazione per il mercato ricambi tramite partner qualificati. L’obiettivo è creare un sistema che riduca i costi, ridimensioni gli sprechi e generi benefici ambientali nel breve e nel lungo periodo.

Seat e Cupra: il ruolo della sostenibilità nella strategia industriale

La strategia di sostenibilità delle due aziende si articola su più livelli. Nei prodotti, la scelta ricade sempre più su materiali riciclati e rinnovabili, come il filato SEAQUAL e la microfibra Dinamica, realizzata con una percentuale elevata di poliestere riciclato. Nelle fabbriche, l’impegno riguarda il contenimento degli scarti: SEAT e CUPRA puntano a ridurre del 60% i rifiuti rispetto ai livelli 2010 entro il 2025, per poi avvicinarsi allo zero waste nel 2050.

Sul fronte della decarbonizzazione, le emissioni di CO2 sono già state tagliate del 75% dal 2010 e i piani prevedono la neutralità carbonica negli impianti entro il 2040, con un azzeramento totale previsto per il 2050.

Il nuovo Hub rappresenta inoltre un tassello della collaborazione con il Comune di Barcellona, con la volontà di rendere la città un polo europeo dell’innovazione industriale e della mobilità sostenibile.

Il progetto rientra nei programmi di sostegno all’economia circolare finanziati dal Piano di Recupero e dai fondi europei.