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Sergio Solero torna alla guida di BMW Italia

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Sergio Solero torna alla guida di BMW Italia
21 maggio 2026 | 12.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sergio Solero tornerà alla guida di BMW Italia. Il manager, 55 anni, assumerà dal prossimo 1° luglio la carica di Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia S.p.A., raccogliendo il testimone da Massimiliano Di Silvestre, che lascia l’azienda dopo sette anni.

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Laureato in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano, Solero lavora nel BMW Group da 29 anni e conosce già in profondità il mercato italiano, avendo ricoperto il ruolo di Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia dal 2014 al 2019. Negli ultimi sette anni ha ricoperto incarichi internazionali sempre nel gruppo BMW nel ruolo di Vice President Sales Steering and Marketing Aftersales and Customer Support, Vice President Retail Development e, più recentemente, President and CEO di BMW Switzerland.

Nei sette anni in cui ha ricoperto la carica di Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia, ha dichiarato Bernhard Kuhnt, Head of Region Europe di BMW AG, Massimiliano Di Silvestre ha dimostrato una forma di leadership al tempo stesso determinata e profondamente connessa con il mercato, una rara combinazione che ha lasciato un segno duraturo sull’organizzazione e sulle persone che lavorano in azienda”.

Kuhnt ha sottolineato anche i principali risultati raggiunti dalla filiale italiana sotto la gestione Di Silvestre, dalla leadership BMW nel mercato premium ai record di BMW Motorrad.

A Sergio Solero , ha aggiunto Kuhnt, vanno i miei ringraziamenti per l’eccellente lavoro fatto in questi anni sia in Casa madre che come Presidente di BMW Switzerland e un grosso in bocca al lupo per le sfide che lo attendono in Italia. Avrà a disposizione una squadra di grande valore che in questi anni ha dimostrato di poter competere su tutti i fronti per raggiungere risultati di prestigio sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo”.

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