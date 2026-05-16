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Stellantis Pro One domina il mercato dei veicoli commerciali

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Stellantis Pro One domina il mercato dei veicoli commerciali
16 maggio 2026 | 11.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Stellantis arriva a Transpotec Logitec 2026 forte di una leadership sempre più consolidata nel mercato italiano dei veicoli commerciali. I numeri del primo quadrimestre 2026 parlano chiaro: la business unit Stellantis Pro One ha raggiunto il 39% di quota di mercato con 24.383 immatricolazioni complessive, conquistando la prima posizione in tutti i principali segmenti.

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Al padiglione 18 sono esposti modelli dei marchi Citroën, Fiat Professional, Opel e Peugeot, rappresentativi di una gamma che copre tutte le esigenze del trasporto professionale, dalle motorizzazioni termiche alle soluzioni completamente elettriche.

Tra i protagonisti assoluti dello stand spicca il nuovo Fiat Professional TRIS, mostrato per la prima volta in Italia. Disponibile nelle versioni Pick Up e Cargobox, il compatto commerciale a trazione 100% elettrica nasce per il mondo delle consegne dell’ultimo miglio. Progettato dal Centro Stile Fiat, offre un’autonomia di 90 km, oltre 350 kg di carico utile e uno spazio di carico capace di ospitare un europallet standard.

Stellantis Pro One: gamma completa e allestimenti dedicati ai professionisti

La strategia di Stellantis Pro One si basa su una gamma estremamente ampia, capace di coprire volumetrie da 1 a 22 metri cubi, supportata da una rete composta da 580 punti vendita e 2.400 officine autorizzate in tutta Italia.

Grande attenzione anche al programma Stellantis CustomFit, dedicato agli allestimenti professionali e alle personalizzazioni sviluppate direttamente in fabbrica o tramite oltre 600 partner specializzati nel mondo.

Al Transpotec sono infatti presenti diversi veicoli configurati per utilizzi specifici, tra cui Peugeot E-Expert con scaffalature interne, Opel Movano con box GRUAU, Fiat Doblò Crew Cab e Citroen Berlingo allestito per attività operative.

Nel dettaglio dei segmenti, Stellantis Pro One guida il mercato nei car derived van con il 47,6% di quota, nei compatti con il 49,3%, nei medi con il 42,3% e nei large con il 38,6%, segmento dove il Fiat Ducato mantiene la leadership assoluta.

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Stellantis stellantis pro one transpotec 2026
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