Suzuki Challenge 2024, una competizione ricca di adrenalina, un campionato monomarca che vede impegnati i modelli del Marchio di Hamamatsu.

L’ultima stagione che si è conclusa con il “Raid of the Champions”, è iniziata nel mese di marzo con il 14esimo “Italian Baja di Primavera - Artugna Race” a Pordenone.

I protagonisti del Suzuki Challenge 2024 si sono sfidati lungo una serie di circuiti specialistici. Il secondo appuntamento si è svolto in Toscana con il “2° Baja del Colline Metallifere” a inizio maggio.

L’Italian Baja 2024 è andato in scena nel mese di maggio, tappa che ha preceduto il quarto appuntamento con l’inedito “Baja dello Stella”. Il penultimo appuntamento con il Suzuki Challenge 2024 si è svolto in Sardegna con la “5° Baja Vermentino - Terre di Gallura”.

L’edizione 2024 del Suzuki Challenge si è conclusa con il Raid of the Champions in Ungheria

È Alfio Bordonaro il protagonista della stagione 2024, cinque le gare dove il pilota italiano ha dimostrato tutto il suo potenziale e abilità. Suo il titolo monomarca per il terzo anno consecutivo, dopo i successi ottenuti nel 2022 e 2023. Bordonaro ha conquistato anche il secondo posto nel Campionato Italiano Cross Country e SSV.

“La soddisfazione nasce dal fatto che abbiamo finito il nostro quarto di secolo e ci apprestiamo ad organizzare la ventiseiesima edizione: un record assoluto per un campionato monomarca”, ha dichiarato Massimo Nicoletti, titolare di Emmetre Racing e Responsabile Squadra Corse di Suzuki che cura la parte tecnico-organizzativa del trofeo, “La partecipazione al trofeo è molto elevata, vogliamo continuare ad essere sempre presenti anche per continuare a supportare la specialità. Dopo tanti anni, non siamo riusciti ad aggiudicarci il campionato piloti, ma va bene così perché dimostra che c’è ancora tanta competitività”.