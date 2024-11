Timm Barlet nominato Direttore di Audi Italia

Dal 1° gennaio 2025 Timm Barlet entrerà a far parte della squadra di Volkswagen Group Italia nel ruolo di Direttore della Divisione Audi Italia.

Timm Barlet di nazionalità tedesca, ha conseguito un Master in Business Administration presso l’Università Cattolica di Eichstätt-Ingolstadt e ha trascorso una parte significativa della propria carriera in Audi AG.

Christoph Aringer, Amministratore Delegato di Volkswagen Group Italia: "Timm ha una profonda conoscenza dell’ambito Vendite e Marketing per Audi AG in diversi paesi, e ciò sarà fondamentale per il suo nuovo ruolo. Lo attende un compito impegnativo, quello di consolidare il posizionamento del brand premium Audi in un mercato complesso e in un momento storico caratterizzato dalla radicale trasformazione dell'intero settore automotive, dalle mutate condizioni di mercato e dalle nuove necessità dei clienti. Diamo a Timm il benvenuto nella squadra di Volkswagen Group Italia".