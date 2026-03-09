Torna dal 26 al 29 marzo 2026 la XVII Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo, la competizione automobilistica più antica d’Italia che quest’anno celebra il 120° anniversario dalla prima edizione disputata nel 1906.

La corsa nacque il lontano 4 aprile 1906, quando quattordici “ gentlemen drivers ” partirono da via Marina a Milano, sede dell’Automobile Club Milano, per affrontare un impegnativo itinerario fino a Sanremo, passando da Acqui Terme lungo le strade che i milanesi percorrevano per raggiungere la Riviera.

La gara è promossa da Automobile Club Milano, con il supporto operativo dell’ACI e la validità sportiva garantita da ACI Sport nell’ambito del Campionato Italiano Grandi Eventi.

Oggi la manifestazione supera i 700 km di gara complessivi

Il programma prenderà il via, con ben 100 equiopaggi, con le tradizionali prove all’Autodromo Nazionale di Monza, seguite da un Opening Gala Dinner a Milano.

Il giorno successivo la partenza ufficiale è prevista dall’Ippodromo Snai San Siro, da cui gli equipaggi attraverseranno il Piemonte con sosta al Castello di Piovera e arrivo a Genova. La terza giornata condurrà le vetture lungo la Riviera di Ponente fino a Sanremo, dove si svolgeranno la premiazione e il gala finale al Casinò della città dei fiori. La manifestazione si chiuderà domenica con un Tributo fuori gara sul circuito storico di Ospedaletti.

“La Coppa Milano-Sanremo rappresenta una pagina importante nella storia del motorismo italiano perché è la competizione automobilistica più antica del nostro Paese. Al via ci saranno i top driver della regolarità: guideranno modelli che hanno segnato un periodo importante della storia e si confronteranno in un percorso molto impegnativo dal punto di vista sportivo. L’edizione del 2026 sarà ancora una volta entusiasmante, all’insegna dello spirito sportivo e della tradizione che da sempre contraddistingue questa gara leggendaria” afferma Pietro Meda, Presidente di Automobile Club Milano.