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Toyota porta a Le Mans il prototipo a idrogeno liquido TR LH2 Racing

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Toyota porta a Le Mans il prototipo a idrogeno liquido TR LH2 Racing
08 giugno 2026 | 10.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Toyota compie un nuovo passo nel percorso di sviluppo della mobilità a basse emissioni annunciando la partecipazione dimostrativa del prototipo TR LH2 Racing alla prossima edizione della 24 Ore di Le Mans. Il modello, alimentato a idrogeno liquido, sarà protagonista di alcune sessioni dimostrative sul celebre Circuit de la Sarthe, offrendo agli appassionati la possibilità di vedere e ascoltare da vicino una vettura da competizione equipaggiata con un motore a combustione a idrogeno.

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Realizzato sulla stessa base tecnica della Hypercar impegnata nella gara endurance francese, il TR LH2 Racing rappresenta l’evoluzione più recente del lavoro svolto da Toyota nel settore dell’idrogeno. Le dimostrazioni in pista sono previste nei giorni che precedono e accompagnano la corsa, con l’obiettivo di mostrare i progressi raggiunti nello sviluppo di questa tecnologia e di promuovere nuove opportunità per la diffusione dell’idrogeno nel motorsport.

L’evoluzione della tecnologia a idrogeno Toyota

L’impegno della Casa giapponese in questo ambito non nasce oggi. Già dal 2021 Toyota ha iniziato a sperimentare motori alimentati a idrogeno nelle competizioni giapponesi attraverso la GR Corolla H2 Concept, inizialmente alimentata a idrogeno gassoso. Successivamente il progetto è stato sviluppato con l’utilizzo dell’idrogeno liquido, soluzione che consente di ampliare le potenzialità di impiego in ambito sportivo.

Negli ultimi anni la tecnologia è stata portata anche nei rally attraverso diverse vetture sperimentali, tra cui la GR Yaris H2 e la più recente GR Yaris Rally2 H2 Concept. Le Mans è diventata uno dei principali laboratori per la ricerca sull’idrogeno, con concept e prototipi che hanno contribuito ad accelerare lo sviluppo di questa soluzione.

Durante l’evento francese il TR LH2 Racing sarà inoltre esposto nell’Hydrogen Village, spazio dedicato alle tecnologie basate sull’idrogeno e alle iniziative legate alla riduzione dell’impatto ambientale. Un’occasione per mostrare come innovazione, competizione e ricerca possano procedere insieme verso nuove forme di mobilità sostenibile.

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