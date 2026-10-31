circle x black
Cerca nel sito
 

Toyota rivoluziona il sistema ibrido: nuovo motore 1.5

sponsor

Toyota rivoluziona il sistema ibrido: nuovo motore 1.5
Segui Adnkronos su Google
31 ottobre 2026 | 10.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Toyota prepara una nuova generazione di propulsori elettrificati, puntando su un'architettura completamente riprogettata per migliorare efficienza, compattezza e flessibilità produttiva. Il progetto introduce un motore quattro cilindri da 1,5 litri sviluppato specificamente per lavorare insieme alla componente elettrica.

L'obiettivo dichiarato da Toyota è ambizioso: ridurre i consumi di oltre il 15% rispetto alle soluzioni attuali, intervenendo contemporaneamente sulla meccanica, sull'elettronica di potenza e sull'aerodinamica dei veicoli.

Il nuovo propulsore sarà disponibile nelle configurazioni aspirata e turbocompressa. La versione aspirata è progettata per offrire prestazioni paragonabili a quelle degli attuali motori Toyota 1.8 e 1.5 tre cilindri, ma con ingombri inferiori.

La Casa giapponese ha sviluppato congiuntamente motore termico, unità elettriche, inverter e sistemi di controllo, anziché adattare componenti esistenti. Questa integrazione permette di limitare le dispersioni energetiche e ottimizzare la gestione termica.

Anche la riduzione degli attriti meccanici contribuisce al miglioramento dell'efficienza complessiva.

Toyota sistema ibrido: una piattaforma comune per elettriche e plug-in

Il nuovo gruppo propulsore nasce insieme all'architettura Multi-Path, progettata per ospitare automobili completamente elettriche, ibride tradizionali e plug-in utilizzando una base tecnica condivisa.

La compattezza del sistema consente di abbassare il cofano motore e lascia maggiore libertà ai progettisti nella definizione delle proporzioni della carrozzeria.

Toyota punta a preservare abitabilità e caratteristiche dinamiche indipendentemente dalla motorizzazione scelta.

La condivisione della piattaforma permetterà di contenere i costi di sviluppo e produzione, distribuendo gli investimenti su più modelli e tecnologie.

Gli stabilimenti potranno modificare il mix produttivo in funzione della domanda, senza dover adottare architetture completamente differenti.

Il progetto comprende anche la compatibilità futura con carburanti rinnovabili e a bilancio carbonico neutro, nell'ambito della strategia Toyota per la riduzione delle emissioni.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Elicottero caduto in Bosnia, Meloni rende omaggio ai quattro militari italiani - Video
Cortei Napoli, manifestanti offrono cornetti e sfogliatelle ai poliziotti: "Ci tutelano" - Video
Cortei Milano, la 'generazione maranza' blocca la tangenziale Est - Videonews della nostra inviata
Risiko bancario, Messina (IntesaSP): "Totale garanzia su occupazione e giovani"
Manovra 2027, arrivano anche le targhe personalizzate - Video
Manovra, Carta del Docente diventa Carta dei Servizi: cosa cambia - Video
Il vino italiano rilancia la sfida negli Stati Uniti - Video
Cortei a Napoli, manifestanti bruciano carro armato di carta - Video
Cortei a Milano, manifestanti bloccano tangenziale e spunta lo striscione 'Gen Maranza' - Video
Risparmio: italiani ancora più prudenti, pensione e cure mediche la priorità - Videonews
Cortei a Genova, studenti e lavoratori uniti: "Fermare le armi non è reato"
Cortei a Milano, migliaia di manifestanti invadono la tangenziale - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza