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Toyota Yaris Cross 2026 cambia volto

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Toyota Yaris Cross 2026 cambia volto
07 settembre 2026 | 11.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Toyota aggiorna la Yaris Cross 2026, intervenendo sul design, sugli interni e sulla composizione della gamma. Il B-SUV, prodotto in Francia e forte di 200.000 unità vendute in Europa nel 2025, viene ora proposto esclusivamente con il sistema Full Hybrid 130, abbinabile alla trazione anteriore oppure all'integrale AWD-i.

La trasformazione più evidente riguarda il frontale. Debutta una nuova griglia con motivo a nido d'ape verniciata nel colore della carrozzeria, accompagnata da una sezione inferiore nera e da fari LED ridisegnati. Arrivano inoltre nuovi cerchi da 17 e 18 pollici e le tinte Celestite Grey, Storm Grey e Precious Bronze, quest'ultima esclusivamente bi-tone.

Nell'abitacolo compaiono finiture color platino, illuminazione ambientale e caricatore wireless sulle versioni Icon e superiori. La Premium introduce invece il materiale SakuraTouch, realizzato utilizzando anche PVC di origine vegetale, sughero di scarto e PET riciclato.

Toyota Yaris Cross 2026: solo Full Hybrid 130

Il sistema ibrido da 1,5 litri sviluppa 130 CV e 185 Nm, permettendo di accelerare da 0 a 100 km/h in 10,7 secondi. I consumi dichiarati oscillano tra 4,4 e 5,1 l/100 km, mentre le emissioni di CO₂ sono comprese fra 100 e 116 g/km. La trazione AWD-i è disponibile sugli allestimenti Icon e Premium.

Confermata anche la GR SPORT, proposta esclusivamente con trazione anteriore. Si distingue per paraurti specifico, cerchi da 18 pollici, sedili sportivi con cuciture rosse e sospensioni ricalibrate. Di serie sono previsti anche Blind Spot Monitor e portellone elettrico con Kick Sensor.

La gamma italiana comprende gli allestimenti Yaris Cross, Icon, Premium e GR SPORT. Restano centrali anche tecnologia e sicurezza, con Toyota T-Mate, Toyota Safety Sense, navigazione cloud e compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto.

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toyota yaris cross 2026 toyota yaris cross yaris cross hybrid 130
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