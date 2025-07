Per il quinto anno consecutivo, Triumph Motorcycles raggiunge un traguardo storico nel mercato italiano. Con 8.039 unità immatricolate tra il 1° luglio 2024 e il 30 giugno 2025, la Casa inglese stabilisce un nuovo primato nazionale, superando del 3,1% i numeri registrati nel periodo fiscale precedente. L’Italia si conferma così come il terzo mercato europeo per volume di vendite e il quinto a livello globale per il marchio britannico.

Nel segmento over 500 cc, a guidare le preferenze degli appassionati è ancora la gamma Triumph Street Triple 765 R/RS, vera e propria icona delle roadster di media cilindrata. Con 978 moto immatricolate, il modello si distingue per l’equilibrio tra ciclistica raffinata e motore tre cilindri ad alte prestazioni.

Segue la rinnovata Street Twin 900, tra le più amate della famiglia Bonneville, che con 692 unità si conferma come una delle scelte più apprezzate per chi cerca stile classico e spirito contemporaneo. Terza la famiglia Tiger 900, nelle versioni GT, GT Pro e Rally Pro, con 683 moto.

Chiudono la Top 5 italiana la Trident 660 (657 immatricolazioni) e la Tiger Sport 800, lanciata ad aprile 2025, con 547 unità.

Anche il mercato under 500 cc ha contribuito al successo dell’anno. I modelli d’ingresso della linea Modern Classics, Speed 400 e Scrambler 400 X, hanno raggiunto insieme 1.946 unità immatricolate. La Speed 400 ha totalizzato 1.084 moto, mentre la Scrambler 400 X ha raggiunto quota 862, confermandosi tra le novità più dinamiche della stagione.

Triumph Motorcycles ha investito nel rafforzamento della propria rete commerciale

L’inaugurazione delle nuove sedi di Triumph Taranto e Triumph Frosinone porta a 57 il numero complessivo di concessionarie ufficiali in Italia. A queste si aggiunge il completo rinnovamento della sede di Triumph Brescia.