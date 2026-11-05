Il 67% delle aziende intervistate ha subito furti o tentativi di effrazione ai danni dei propri veicoli commerciali negli ultimi tre anni. Una quota analoga utilizza sistemi telematici per la gestione della flotta, mentre il 54% prevede di introdurre ulteriori mezzi a basse o zero emissioni nei prossimi cinque anni. Sono alcuni dei risultati della ricerca presentata a Fleet Pro 2026, terza edizione dell’evento dedicato ai veicoli commerciali leggeri, operativi, allestiti e speciali, organizzato da LabSumo con la partecipazione di Best Mobility all’Autodromo di Arese.

L’indagine coinvolge 45 grandi aziende di diversi settori produttivi, che gestiscono complessivamente oltre 62mila veicoli commerciali leggeri. Il campione presenta una quota di mezzi a noleggio del 70%, contro il 39% della media nazionale.

La sicurezza emerge tra le principali preoccupazioni dei fleet manager

L’attenzione si estende anche alla sicurezza informatica, considerata rilevante dal 62% dei responsabili delle flotte. Alla sensibilità sul questo tema non corrisponde però una diffusione analoga della formazione: il 46% delle aziende non prevede attività specifiche per i conducenti sui rischi digitali e solo il 21% organizza iniziative regolari.

“Le aziende devono conciliare contenimento dei costi, sicurezza, sostenibilità e continuità operativa. La tecnologia offre opportunità importanti, ma deve rispondere alle esigenze concrete di chi utilizza quotidianamente questi mezzi per lavorare”, commenta Matteo Viani, associato a Best Mobility.