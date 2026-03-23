circle x black
Cerca nel sito
 

Vespa Primavera e Sprint S 2026: arrivano le nuove versioni

sponsor

Vespa Primavera e Sprint S 2026: arrivano le nuove versioni
23 marzo 2026 | 11.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Le nuove Vespa Primavera e Sprint S 2026 rappresentano un aggiornamento mirato, più sostanziale di quanto possa sembrare a prima vista. Piaggio interviene infatti su aspetti chiave come sicurezza e fruibilità quotidiana, senza snaturare l’identità di due modelli simbolo della mobilità urbana.

CTA

Il cambiamento più significativo riguarda l’impianto frenante: sulle versioni 125 e 150 debutta il freno a disco posteriore, una novità assoluta per le “small body” che migliora il controllo e rende la guida più sicura, soprattutto nel traffico cittadino.

Vespa Primavera e Sprint S 2026: più tecnologia e praticità

Sul fronte tecnologico, l’introduzione del sistema keyless segna un passo avanti concreto. L’avviamento senza chiave semplifica ogni utilizzo, mentre la funzione di riconoscimento a distanza aiuta a individuare il veicolo anche nei contesti più affollati.

Nuovo anche il cruscotto, ora completamente digitale. Il display Full LCD integra le principali informazioni di viaggio e, grazie alla connettività, consente di gestire chiamate, musica e navigazione direttamente dal manubrio.

L’aggiornamento coinvolge anche il design, con interventi mirati ma efficaci. I nuovi cerchi da 12 pollici introducono un’estetica più dinamica, mentre la Sprint S rafforza il suo carattere sportivo con dettagli dedicati. Piccole modifiche su sella e finiture contribuiscono a migliorare la percezione qualitativa complessiva.

Resta ampia la scelta di motorizzazioni: accanto alle versioni termiche 50, 125 e 150 cc, continuano a essere disponibili le varianti elettriche, alcune con batterie estraibili, soluzione pratica per chi vive la città ogni giorno.

Nel complesso, le nuove Vespa non rivoluzionano, ma evolvono con coerenza. Un aggiornamento che punta a rendere ancora più attuale un’icona, adattandola alle esigenze reali della mobilità contemporanea.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
vespa vespa primavera 2026 vespa sprint s 2026
Vedi anche
News to go
Quanto vale il terrazzo? In Italia fa salire i prezzi delle case di circa 120euro/mq
Gerusalemme, frammenti di missili iraniani sulla città vecchia vicino alla Spianata delle Moschee - Video
News to go
Epatite A, come si trasmette e prevenzione
Allarme meningite in Uk, Bassetti: "L'epidemia si limiterà facilemente, ma si combatte con il vaccino" - Video
News to go
Equinozio di primavera: al via oggi la nuova stagione
Bossi, leghisti a Gemonio in ricordo del fondatore: videonews dal nostro inviato
Trump, la battuta gela la premier giapponese: "Attacco Iran come Pearl Harbor" - Video
Referendum, Nordio all'Adnkronos: "Bettini miglior sponsor, gli piace riforma ma vota No" - Video
Iran, Pasdaran diffondono video: "Ecco jet Usa colpito"
News to go
Olio d'oliva tunisino, Commissione europea dice no a raddoppio importazioni
Guerra Iran, Tajani: "Non partecipiamo, nessuna polemica con Usa" - Video
Unicredit-Commerzbank, Tajani: "Vinca il libero mercato" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza