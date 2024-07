La potente Xiaomi SU7 Ultra sarà prodotta a partire dalla seconda metà del 2025. Un’auto elettrica ad altissime prestazioni, una sportiva senza compromessi che si prepara anche a sfidare l’ostile circuito del Nurburgring.

Sarà disponibile in due varianti, una più “tranquilla” e adibita a uso stradale, la seconda invece avrà una configurazione specifica per la pista. Secondo Lei Jun, Direttore, Fondatore, Presidente e CEO del Gruppo, la Xiaomi SU7 Ultra avrà prestazioni uniche nel suo genere.

La versione definitiva non dovrebbe discostarsi poi tanto dal prototipo diffuso in questi giorni. Se il powertrain sarà sostanzialmente simile, discorso diverso sarà per la carrozzeria, non più in fibra di carbonio.

Xiaomi SU7 Ultra: motore e prestazioni

Tre unità elettriche, di cui due motori V8s e un’unità V6.

La Xiaomi per non far rimpiangere ai vecchi nostalgici dell’endotermico i propulsori a benzina, ha dato ai suoi propulsori elettrici nomi che ricordano le analoghe versioni a combustione interna. Una potenza complessiva di oltre 1.540 cavalli, per una velocità massima superiore ai 350 km/h e uno 0 - 100 km/h in 1,97 secondi.

Anche nello 0 - 100 km/h la Xiaomi SU7 Ultra è pronta a battere ogni record, infrangendo il muro dei 2 secondi.

Esteticamente non mancano le appendici alari, al retro figura un maxi-alettone in grado di generare un carico aerodinamico superiore ai 2.100 kg quando si superano i 350 km/h.

Il prezzo della Xioami SU7 Ultra non è stato ancora comunicato.