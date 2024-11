Zero Motorcycles, pioniere e leader mondiale della mobilità elettrica su due ruote, ha presentato oggi in Eicma “ All Acces s”, il nuovo piano strategico che mira a guidare la prossima trasformazione del trasporto su due ruote.

Sarà un progetto che porterà nei prossimi due anni Zero Motorcycles a introdurre ben 6 nuovi modelli in diversi segmenti di veicoli, tutti con un prezzo inferiore a 10.000 euro.

Si parte dai nuovissimi X-Line che comprende i modelli XE e XB, il primo offre un'agilità senza paragoni e un divertimento senza limiti con un motore da 4,3 kW, ideale per percorrere strade sterrate e di montagna.

Il secondo è un modello più leggero e dispone di una batteria da 2,4 kWh che può essere sostituita in movimento in pochi secondi.

In occasione di EICMA, Zero Motorcycles presenta anche la sua nuova gamma MY25

ll prestigioso modello adventure DSR/X e la full-fair SR/S debuttano ora in un sorprendente Orbit Blue mentre la DS MY25 si presenta in un audace Orange.

Infine, l'edizione di punta DSR/X Black Forest è ora completamente equipaggiata con l'intera gamma di accessori adventure personalizzati.