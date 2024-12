Aviaria nel latte crudo, Bassetti: "Si sta avvicinando all'uomo"

Il virus dell'influenza aviaria, che può colpire anche gli esseri umani, è stato scoperto in un lotto di latte crudo in vendita in California. "E' evidente che in Usa, con la situazione dell'aviaria che c'è, il latte crudo non dovrebbe essere né venduto né consumato - dice all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova -. Spero che tutto il latte venga pastorizzato, la raccomandazione per gli adulti e per i bambini che si recano negli Usa è di evitare di consumare il latte crudo".